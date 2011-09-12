۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۱۸

تلاش محققان رویان برای تولید سلولهای زاینده جنینی

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه رویان از تولید رده سلولهای زاینده جنینی خبر داد و گفت: اخیرا پروژه ای در پژوهشگاه تعریف شده است که طی آن اقدام به تولید رده سلولی زاینده جنینی می شود.

دکتر غلامحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید رده سلولی حاصل از ژرم سل را یکی از طرح های پروژه ای کروموزم y دانست و افزود: در پروژه کوروموزوم y که یکی از پروژه های بین المللی است، اقدام به شناسایی پروتئین های تولید شده در کوروموزوم y می شود.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه رویان ادامه داد: در این راستا 3 پروژه پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تعریف شده است که یکی از آنها مربوط به تولید رده سلولی حاصل از ژرم سل می شود.
 
وی در خصوص ژرم سل (Germ Cell) توضیح داد: ژرم سل سلولهای بنیادی هستند که اسپرم از آنها تولید می شود و در این پروژه در تلاش هستیم تا رده سلولی ژرم سل را تولید کنیم.
 
معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه رویان با ابراز امیدواری از اینکه با اجرای این پروژه تحقیقاتی بتوانند این رده سلولی را تولید کنند، خاطر نشان کرد: در آینده جزئیات مربوط به این پروژه اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1405364

