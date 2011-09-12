تلاش محققان رویان برای تولید سلولهای زاینده جنینی

دکتر غلامحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید رده سلولی حاصل از ژرم سل را یکی از طرح های پروژه ای کروموزم y دانست و افزود: در پروژه کوروموزوم y که یکی از پروژه های بین المللی است، اقدام به شناسایی پروتئین های تولید شده در کوروموزوم y می شود.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه رویان ادامه داد: در این راستا 3 پروژه پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تعریف شده است که یکی از آنها مربوط به تولید رده سلولی حاصل از ژرم سل می شود.



وی در خصوص ژرم سل (Germ Cell) توضیح داد: ژرم سل سلولهای بنیادی هستند که اسپرم از آنها تولید می شود و در این پروژه در تلاش هستیم تا رده سلولی ژرم سل را تولید کنیم.



معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه رویان با ابراز امیدواری از اینکه با اجرای این پروژه تحقیقاتی بتوانند این رده سلولی را تولید کنند، خاطر نشان کرد: در آینده جزئیات مربوط به این پروژه اعلام خواهد شد.