برای کسب سهمیه المپیک می جنگیم/ پشتمان به حدادی گرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های بسکتبال قهرمانی آسیا در گروه دوم این مسابقات با تیم های قطر، چین تایپه و ازبکستان همگروه است و در تاریخ 15 سپتامبر (24 شهریور) در نخستین دیدار با چین تایپه دیدار خواهد کرد.

ارسلان کاظمی در گفتگو با "دیلی استار" اظهار داشت: رقابت های بسیار مهمی پیش روی تیم ما قرار دارد. باید با حریفان قدرتمند خود برای کسب سهمیه رقابت کنیم. در حال حاضر نمی توان درخصوص هیچ چیز با قطعیت صحبت کرد و باید تا آغاز بازی ها در ووهان صبر پیشه کنیم.

بازیکن تیم دانشگاه رایس با اشاره به حضور حامد حدادی در ین مسابقات گفت: تنها چیزی که می توان در خصوص این مسابقات گفت این است که حامد حدادی در چین حضور دارد و به دیگر تیم ها اجازه نخواهد داد تا مقابل ما عرض اندام کنند. ایران بازیکنان بزرگی دارد که می توانند قدرت تیم ما را زیاد کنند.

کاظمی با بیان اینکه به کشورش ایران احساس نزدیکی می کند، افزود: من دست کم روزی دوبار با پدر و مادرم صحبت می کنم. ضمن اینکه بسکتبال باشگاهی و ملی ایران را دنبال می کنم. همواره سعی داشته ام با هم تیمی هایم در تیم ملی و فدراسیون بسکتبال ایران ارتباط خودم را حفظ کنم.

وی از چین به عنوان حریف اصلی ایران در این مسابقات یاد کرد و گفت: چین اصلی ترین رقیب ماست. البته کشورهای دیگر هم با سرمایه گذاری های فراوانی که انجام اده اند سعی می کنند به مقام خوبی در این دوره از رقابت های دست پیدا کنند. لبنان را یکی از قوی ترین تیم های این دوره می دانم. این تیم یک بازیکن آمریکایی به خدمت گرفته و این بازیکن به لحا فیزیکی کمکی بسیاری به لبنانی ها خواهد کرد. البته این تیم نقاط ضعفی هم دارد.

ارسلان کاظمی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در این رقابت ها بتوانم ریباندر خوبی باشم نیز در حملات هم شرکت داشته باشم. سعی می کنم درون زمین برای هم تیمی هایم فضاسازی کنم و راه را برای قهرمانی ایران در رقابت های قهرمانی بسکتبال قهرمانی آسیا هموار سازم.