ديدار ابو مازن از امارات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمود عباس (ابومازن) رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين امروز در راس يك هيات عاليرتبه ديپلماتيك وارد ابوظبي شد و مورد استقبال خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولت امارات قرار گرفت.

دراين سفرعباس، مقامات ارشد اماراتي را از تحولات سرزمينهاي اشغالي فلسطين و تلاش هاي صورت گرفته براي اجراي انتخابات در 9 ژانويه فلسطين مطلع مي سازد.

خبرگزاري رسمي امارات نيزاعلام كرد كه در اين ديدارها موضوعات مورد علاقه مشترك و روابط دوجانبه را نيز مورد بحث و بررسي قرار دادند.

احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين نيز در اين سفر عباس را همراهي مي كند.

عباس و قريع دراين سفرمنطقه اي به كشورهاي عربي خليج فارس مشورت هايي را درباره وضعيت فلسطين اشغالي پس از برگزاري انتخابات 9 ژانويه صورت مي دهند.

ابو مازن كه از شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات آتي فلسطين براي انتخاب رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برخوردار است، پيش از ديدار از امارات، به كشورهاي كويت، عربستان سعودي وعمان سفر كرده بود.

هيات فلسطيني در همين راستا از قاهره، امان، دمشق و بيروت نيز ديدار و با مقامات ارشد اين كشورها تحولات فلسطين اشغالي را مورد بحث وبررسي قرار داد.