ظهور توحش مدرن در اروپا/ برده داران انگلیس بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چهار مرد و یک زن در حمله پلیس انگلیس به منطقه "لیگتون بازارد" در شمال لندن بازداشت شدند.

بازداشت این افراد به اتهام برده داری انجام شده و در حمله به این منطقه پلیس 24 مرد را که وضعیت جسمی مناسبی نداشتند آزاد کرد.

پلیس انگلیس اعلام کرده که افراد آزاد شده از اروپای شرقی هستند و به دلیل انجام کار زیاد وضعیت جسمانی مناسبی ندارند از همین رو آنها به بیمارستان منتقل شده اند.

پلیس انگلیس نام این افراد را هنوز منتشر نکرده و از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری می کند.