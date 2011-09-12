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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۴

بدنبال کشف 24 برده؛

ظهور توحش مدرن در اروپا/ برده داران انگلیس بازداشت شدند

ظهور توحش مدرن در اروپا/ برده داران انگلیس بازداشت شدند

پلیس انگلیس صبح امروز دوشنبه از بازداشت پنج نفر به اتهام برده داری و سوءاستفاده از 24 نفر برای سودجویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چهار مرد و یک زن در حمله پلیس انگلیس به منطقه "لیگتون بازارد" در شمال لندن بازداشت شدند.

بازداشت این افراد به اتهام برده داری انجام شده و در حمله به این منطقه پلیس 24 مرد را که وضعیت جسمی مناسبی نداشتند آزاد کرد.

پلیس انگلیس اعلام کرده که افراد آزاد شده از اروپای شرقی هستند و به دلیل انجام کار زیاد وضعیت جسمانی مناسبی ندارند از همین رو آنها به بیمارستان منتقل شده اند.

پلیس انگلیس نام این افراد را هنوز منتشر نکرده و از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری می کند.   

کد مطلب 1405383

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