توجه شورای نظامی به مطالبات مردم/ ترسیم نقشه راه انتقال به نظام دموکراتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه "اخبار مصر" ، "محمد البرادعی" با اشاره به لزوم اقدام شورای نظامی حاکم در زمینه توجه به مطالبات اساسی انقلاب مصر، بر تحقق فوری این خواسته ها تاکید ورزید.

وی برنامه ریزی برای اجرای طرحی عقلانی در زمینه انتقال مصر به یک نظام دموکراتیک مدنی را مهمترین و نخستین مسئولیت شورای نظامی دانست و افزود: این نظام دموکراتیک با برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف محقق می شود که در آن تمامی اقشار ملت مشارکت داشته باشند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر که در آخرین نظرسنجیها بیشترین آرا را از آن خود کرده بود، افزود: گذر از دوران انتقالی در مصر بیش از یک سال به درازا نمی کشد و ما در این مرحله انتقالی به دولت نجات ملی نیاز داریم که اختیار انجام وظیفه در همه امور کشور را داشته باشد.

خاطرنشان می شود دولت موقت مصر به نخست وزیری "عصام شرف" که پس از انقلاب روی کار آمده ، با وجود تغییراتی که در ترکیب کابینه داشته اما همچنان توجهی جدی به مطالبات مردم ندارد. شورای نظامی حاکم بر مصر که متشکل از فرماندهان ارشد ارتش مصر است در این راستا تحرکی از خود نشان نداده و تنها در برخی موارد بیانیه صادر کرده است. برخی تحلیلگران با توجه به وابستگی شورای نظامی حاکم مصر به رژیم سابق، انتظار وقوع تغییرات جدی در زمان روی کار بودن آنها را انتظاری غیر عقلانی می دانند.