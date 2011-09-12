تئاتر کودک رضوی هرمزگان جزو نادرترین جشنواره های کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سیم ریز که برای دومین سال متوالی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی حضور می یابد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه در جشنواره های مختلف حضور داشته ام این جشنواره از نظر نوع برگزاری، امکانات و حسن میزبانی جزو برجسته ترین و نادرترین جشنواره ها محسوب می شود و از میزبانی بسیار خوبی برخوردار است.

وی عنوان کرد: به لحاظ بعد معنوی و محتوایی نیز در سال گذشته تلاشهای بسیاری صورت گرفته بود که نمایشهای راه یافته مرتبط با مفاهیم رضوی باشد و به نظر بنده این هدف تا حدود 80 درصد محقق شده بود و کارگردانان مطرحی حضور داشتند.

این کارگردان نمایش درخصوص معرفی تئاتر امسال خود تصریح کرد: با کار "بچه های بهشت" در جشنواره حضور دارم که موضوع آن در رابطه با زندگی فالگیری است که در یکی از خیابانهای منتهی به حرم فال حافظ می گیرد و در فضایی سورئال با مرغهای عشق خود رابطه ای خاص دارد و با آنها صحبت می کند و با ورود دختری ناشناس به فضای نمایش لایه های از زندگی گذشته فالگیر روایت و ماجراهای مختلفی اتفاق می افتد.

کارگردان نمایش "بچه های بهشت" درخصوص جشنواره امسال گفت: پس از اعلام اسامی گروه های راه یافته مشخص شد امسال کارگردانان کار بلد و صاحب نامی در جشنواره حضور دارند و به طور یقین سطح جشنواره بسیار مطلوب خواهد بود.

مهدی سیم ریز در ادامه به محدودیتهای جشنواره اشاره کرد و گفت: در کارهای نمایش عروسکی و کودک و نوجوان، ایجاد دکور با ابعاد و رنگهای مختلف از ضروریات است و دبیرخانه جشنواره به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که ما نمی توانیم به غیر از بازیگران، سایر عوامل دیگر را به جشنواره بیاوریم و این امر باعث افت کیفیت اجرای نمایش خواهد شد.

مهدی سیم ریز دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است که از سال 1373 فعالیت نمایشی خود را آغاز و در نمایشهایی همچون "تهاجم" ، "خواب رفتن ساعت"، "آبی های زمین" و ... ایفای نقش کرده است.

وی در حوزه نویسندگی نیز فعال است و نمایشنامه های "خط روی خط"، "قطمیر"، "جاده کتاب قصه"، "این جا خانه من" و ... در جشنواره های ماه و آیات موفق به کسب رتبه شده است.

مهدی سیم ریز تاکنون نمایش های "نقل زنان سنگی"، "قالیچه نذری"، "سمفونی باران در برزخ" و ... را کارگردانی است.