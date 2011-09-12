"انسان" محور رسالت همه ادیان است

دکتر عظیم حمزئیان در مورد جایگاه انسانشناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: محور رسالت همه ادیان انسان بوده است، از این جهت همه ادیان برای اینکه بتوانند به این هدف دست یابند تعریفی را از انسان ارائه کرده‎اند و از این جهت انسان‌شناسی بعد از خداشناسی جایگاه دوم در ادیان الهی دارد.

مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اهمیت این رشته یادآور شد: این رشته بخاطر اینکه شاخه‎های مختلف و تأثیرات متفاوتی دارد در دنیای امروز بواسطه درگیر شدن با مشکلات و معضلاتی که صنعت و تکنولوژی بوجود آورده است و همینطور توجه به سرمایه‎های انسانی که از سرمایه‎های اصلی و مهم هر کشوری محسوب می‎شود بسیار مهم است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اینکه چرا رشته انسان‌شناسی در دانشگاههای ما به عنوان رشته مستقلی شناخته نشده است گفت: متأسفانه رویکرد ما به مباحث و مضررات صنعت و تکنولوژی رویکرد دیرهنگامی بوده است .

وی یادآور شد:‌ از این جهت ما برای این مسئله که صنعت و تکنولوژی مشکلات عدیده‎ای برای نوع بشر خواهد داشت و بوجود آورده باید راههای جلوگیری از این صدمات و آسیبها را بیاموزیم که تا اندازه زیادی به این مطلب نرسیده‎ایم.



