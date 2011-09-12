  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۹

"انسان" محور رسالت همه ادیان است

"انسان" محور رسالت همه ادیان است

مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه محور رسالت همه ادیان انسان بوده است گفت: از این جهت همه ادیان برای اینکه بتوانند به این هدف دست یابند تعریفی را از انسان ارائه کرده‎اند.

دکتر عظیم حمزئیان در مورد جایگاه انسانشناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت:  محور رسالت همه ادیان انسان بوده است، از این جهت همه ادیان برای اینکه بتوانند به این هدف دست یابند تعریفی را از انسان ارائه کرده‎اند و از این جهت انسان‌شناسی بعد از خداشناسی جایگاه دوم در ادیان الهی دارد.

مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اهمیت این رشته یادآور شد: این رشته بخاطر اینکه شاخه‎های مختلف و تأثیرات متفاوتی دارد در دنیای امروز بواسطه درگیر شدن با مشکلات و معضلاتی که صنعت و تکنولوژی بوجود آورده است و همینطور توجه به سرمایه‎های انسانی که از سرمایه‎های اصلی و مهم هر کشوری محسوب می‎شود بسیار مهم است.
 
استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اینکه چرا رشته انسان‌شناسی در دانشگاههای ما به عنوان رشته مستقلی شناخته نشده است گفت: متأسفانه رویکرد ما به مباحث و مضررات صنعت و تکنولوژی رویکرد دیرهنگامی بوده است .
 
وی یادآور شد:‌ از این جهت ما برای این مسئله که صنعت و تکنولوژی مشکلات عدیده‎ای برای نوع بشر خواهد داشت و بوجود آورده باید راههای جلوگیری از این صدمات و آسیبها را بیاموزیم که تا اندازه زیادی به این مطلب نرسیده‎ایم.
 
 
کد مطلب 1405411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه