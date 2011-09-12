کهن ترین سینمای همدان چشم انتظار دریافت بودجه

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این سینما که هر از چند گاهی خبری مبنی بر تجهیز و ساخت آن در نشریات استان همدان منتشر می شود، همچنان به فراموشی سپرده شده و سالی یکبار آنهم در روز سینما سخنی از آن به میان می آید.

سینما فلسطین همدان که در حوالی میدان بزرگ شهر همدان، سال های سال خودنمایی کرده و با اکران اول فیلمها محبوبیت لازم را بدست آورده بود، این روزها چشم انتظار همت مسئولان برای بازسازی و تجهیز آن است.

وقتی صفحات روزنامه های محلی همدان در تیرماه 88 را ورق می زنی به خبری می رسی که در آن نوید بهره برداری از سینما فلسطین همدان در آینده ای نزدیک دیده می شود اما آن روز نزدیک، هنوز فرا نرسیده و دربهای سینما فلسطین همدان همچنان بسته و چشم انتظار است.

در چهارمین روز از تیرماه سال 88 رئیس حوزه هنری استان همدان از انجام عملیات بازسازی سینما فلسطین همدان با هدف آماده شدن آن برای بیست و سومین جشنواره فیلم کودک سخن گفته است اما این سالن تا امروز به بهره برداری نرسیده و به گفته اهل هنر بازسازی آن ناتمام مانده است.

سینما فلسطین همدان همچنان تعطیل است

به گفته رئیس حوزه هنری استان همدان، سینما فلسطین همدان، یکی از سه سینمای حوزه هنری استان همدان همچنان تعطیل است و منتظر تکمیل بودجه از سوی استانداری همدان برای برداشتن آخرین گام بازسازی است

سید محمدباقر حسینی در گفتگویی به مناسبت روز سینما، از مسئولان ارشد استان همدان خواست تا با تدابیر لازم اقدامتی انجام دهند تا سینما فلسطین همدان بیش از این تعطیل نماند

حسینی با بیان اینکه سینما فلسطین همدان ، یکی از سه سینمای حوزه هنری استان همدان است و همچنان در تعطیلی بسر می برد، گفت: این سینما منتظر تکمیل بودجه از سوی استانداری همدان برای برداشتن آخرین گام بازسازی است تا بازگشایی شده و به چرخه اکران وارد شود.

وی ادامه داد: دو سینمای دیگر استان همدان شامل سینما قدس 1 و 2 درسال 86 و بهمن ملایر در سال 88 بازسازی شده و پیوسته و منظم با پنج سانس در روز اکران فیلم روز دارد .

سینما فلسطین همدان در بازسازی با مشکلات مختلف روبرو شده است

سید محمدباقر حسینی رئیس حوزه هنری استان همدان با بیان اینکه سینما فلسطین همدان در مسیر بازسازی با فراز و فرودهای بسیار و مشکلات مختلف روبرو شده است، گفت: این پروژه چه از نظر تامین بودجه و چه از نظر بهانه های مختلف در مقاوم سازی و مشکلات پرداخت حقوق کارکنان به دلیل عدم قبول بیمه بیکاری در مدت تعطیلی چند ساله سینما با مشکلاتی روبرو بوده است.

حسینی با تاکید بر اینکه سینما فلسطین همدان به پایان بازسازی و زیباسازی خود نزدیک می شود، گفت: تحقق این امر نیازمند بودجه تکمیلی از استانداری برای زیباسازی، دکور و تهیه و نصب تجهیزات است .

سینما فلسطین همدان قدیمی ترین سینمای استان است

وی ادامه داد: سینما فلسطین همدان قدیمی ترین سینمای استان است و در مدت بازسازی به دو سالن کامل و مجزا با فضای انتظار و لابی مناسب تبدیل شده است.

حسینی گفت: در حال حاضر در هر دو سالن، زیرسازی دکور صورت گرفته، سکوها بسته شده و آماده نصب صندلی و دکور است.

وی اظهار داشت: زیرساخت تاسیسات با نصب کانال ها و لوله کشی آتش نشانی و اطفای حریق نیز به پایان رسیده و قراردادهای نصب دکور و تجهیزات بسته شده و در نهایت در انتظار بودجه تکمیلی از سوی معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری برای اتمام کار هستیم .

حسینی درباره هزینه های به کار رفته و باقیمانده در این پروژه افزود: بازسازی و زیباسازی سینماهای قدیمی به ویژه اگر در نقاط مهم و تاریخی شهر باشد سختیها و مشکلات و هزینهکردهای خاصی دارد و دراین زمینه تاکنون 400 میلیون تومان از سوی استانداری تخصیص یافته و هزینه شده است.

مؤسسه سینما شهر 300 میلیون تومان به تجهیز سینما فلسطین اختصاص داد

وی ادامه داد: 300 میلیون تومان نیز از سوی مؤسسه سینما شهر اختصاص یافته و حداقل بین 400 تا 600 میلیون تومان دیگر نیاز است.

حسینی با ابراز امیدورای مبنی براینکه هرچه زودتر این مبلغ را در اختیار حوزه هنری استان همدان قرار دهند، گفت: نباید این سینمای کهن را بیش از این تعطیل ببینیم چراکه با توجه به جایگاه همدان و جمعیت استان باید حداقل سینمای فعال و اکران فیلم های متنوعی را شاهد باشیم .

وی همچنین تاکید کرد: هزینه های اعلام شده و هزینه شده با صرفه جویی های بسیاری لحاظ شده در حالی که بازسازی سینما پیچیدگی و هزینه کرد خاصی را می طلبد و با یک سالن ساده با پرده ای کوچک و کارکردهای همایشی بسیار فرق دارد.

حسینی گفت: در برخی استانهای همجوار برای تجهیز یک سینمای مشابه تا حدود سه میلیارد تومان استانداری آن استان از ماه ها قبل از اتمام کار در اختیار گذاشته و بدون دغدغه، سینما در حال بازسازی است در حالی که در همدان با این پیشینه و اعلام پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، درخواست کل هزینه های سینما فلسطین کمتر از نصف مبلغ سینمای استان همجوار است .

سینما در عرصه تربیتی نقش ایفا می کند

رئیس حوزه هنری استان همدان با اشاره به روز سینما ادامه داد : سینما به عنوان هنر- صنعت با کارکردهای مختلف رسانه ای، تربیتی، تفریحی، سرگرمی علیرغم وجود شبکه های مختلف تلویزیون و توزیع لوح-های فشرده و گسترگی فضای مجازی، نقش خود را هنوز حفظ کرده و کارکردهای تازه ای نیز یافته است.

وی گفت: ورود سینما فلسطین 1 و 2 به چرخه اکران حداقل کاری است که در این عرصه میتوان انجام داد تا با حضور حداکثری خانواده ها به نقش و تاثیرگذاری مطلوب سینما نزدیک شود .

حسینی درباره جذب مخاطب نیز گفت: در چرخه سینما و نمایش فیلم علاوه بر وجود سالن خوب و مناسب که شامل تصویر و صدای عالی در کنار سایر موارد مانند صندلی های خوب و دکور مناسب و جذاب به علاوه فضاهای جانبی در لابی سینما‌، باید فیلم مناسبی نیز تولید شده و به نمایش درآید.

اما در کنار این حقیقت تلخ که پایبند نبودن به عملی کردن وعده ها را نشان می دهد، باید حقیقت تلخ دیگری را هم باور داشت و اینکه نمی توان با فروش سی دی های قاچاق، توزیع فیلمها قبل از اکران در سینما، محتوایی نبودن فیلمهای اکران شده، اشباع بازار فیلمهای ایرانی و خارجی توسط دلالان و واسطه‌های محصولات فرهنگی، وجود ماهواره و... به آینده مبهم سینما امیدوار بود.

از این مسائل گذشته، دولتی بودن سینما، تعدد متولیان امور سینماها و گاه بی توجهی‌ها از سوی دستگاه ها و ارگانها ی متولی این بخش نیز از دیگر دلایلی است که به این بحران دامن می‌زند.

چقدر موفق شده‌ایم سینما را برای مردم همدان به یک ضرورت فرهنگی تبدیل کنیم؟

و باید مسئولان استان به این بیاندیشند که چقدر موفق شده‌اند سینما را برای مردم همدان به یک ضرورت فرهنگی تبدیل کنند و تا چه اندازه در ساخت و تجهیز و بازسازی سینماهای استان اقدام کرده‌ایم؟

و در پایان اینکه در حالیکه امروزه ساخت مجتمعهای سینمایی در کلانشهر‌های کشور در دستور کار متولیان امر فرهنگ قرار گرفته، همدان هنوز هم برای بازسازی دومین سالن سینمای شهرش چانه می‌زند!