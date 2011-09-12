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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

سرهنگ بختیاری:

دوقلوهای سارق در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: دوقلوهای سارق در اصفهان با کمک نیروی انتظامی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی بختیاری اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات اطفال و دادخواهی شهروندان اصفهانی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 20 این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده و تشکیل اکیپ‌های محسوس و نامحسوس و پوشش سطح حوزه استحفاظی در نهایت عاملان سرقت‌های مذکور شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه متهمان اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر دو سارق دستگیر شدند. 

وی در ادامه بیان داشت: متهمان که دوقلو و "سعید و حمید- الف" نام دارند و 26 ساله هستند که پس از انتقال به کلانتری به صراحت به بزه انتسابی اقرار کردند.

سرهنگ بختیاری با بیان اینکه تاکنون تمام مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اضافه کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1405416

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