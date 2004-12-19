كمبود 6 ميليون پسر آماده ازدواج طي 20سال آينده // دختران تحصيلكرده همطرازي براي ازدواج ندارند

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه در حال حاضر تعداد پسران يك ميليون بيشتر از دختران است ، اما در مقابل تعداد پسرهاي آماده به ازدواج از تعداد دختران آماده به ازدواج كمتر است ، اظهار داشت : عليرغم اينكه ادامه تحصيل و كسب مدارج عالي براي دختران به جهت آگاه تر شدن آنها نسبت به حق و حقوق خود بسيار ضروري تلقي شده و نبايد به هيچ وجه مانع ورود دختران به دانشگاهها شد اما از سوي ديگر بايد هشيار بود كه اين امر به ظاهر مثبت تهديد كننده موضوع ازدواج نشود ، چرا كه در غير اين صورت ظرف 20 سال اينده با مشكل جدي در اين زمينه مواجه خواهيم شد .

وي كمبود تعداد پسران آماده به ازدواج نسبت به دختران آماده ازدواج را ناشي از سخت بودن فراهم شدن شرايط پسران براي ازدواج دانست و تصريح كرد : در جامعه ما دختران براي كسب آمادگي لازم براي ازدواج به رضايت والدين و تهيه جهيزيه نياز دارند در حاليكه پسران شرايط سخت تري داشته و بايد شغل ، مسكن ، تحصيلات ، خودرو و ... را به عنوان مقدمات ازدواج خود فراهم كنند ، كه در اين راستا يا بايد فرهنگ جامعه و به خصوص نگرش دختران را تغيير دهيم بطوريكه يك دختر ليسانس همه چيز را در ازدواج با يك پسرداراي تحصيلات ليسانس نديده و با يك جوان ديپلمه هم ازدواج كند و يا اينكه امكان تحصيلات و رغبت پسران را براي كسب تحصيلات عاليه فراهم كنيم تا همطرازي براي ازدواج با دختران پيدا شود .

دكتر معتمدي با بيان اينكه در اينجا به جاي اينكه بحث تعداد ، سن و جنسيت مطرح باشد بحث فرهنگسازي و آموزش دختران مطرح است ، تاكيد كرد : با وجود اينكه در حال حاضر حدود 70 درصد ورودي به دانشگاهها را دختران تشكيل مي دهند اما نه تنها نبايد مانع ورود دختران به دانشگاه شد بلكه بايد به اين امر به ديدي ضروري و واجب نگريست كه موجب آگاه تر شدن زنان به حقوق خود مي شود ، از سوي ديگر با توجه به فرهنگ جامعه ما مبني بر اينكه مردبايد تحصيلكرده تر از زن باشد و يا اينكه اگر مي خواهيد مردي قوي شود بايد زني را ضعيف كرد از جمله تئوري هاي قرون وسطايي است كه ديگر زمان آن گذشته است ، بنابر اين به جاي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه فقط بايد در فكر تدوين برنامه ريزي هاي لازم در زمينه تسهيل در فراهم آوردن امكانات براي پسران و ارتقاء سطح آگاهي دختران تحصيلكرده و فرهنگسازي لازم در اين زمينه بود .