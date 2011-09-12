به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل هنرهای تجسمی در بازدید از کارگاههای هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان گفت: جشنواره جوانان به تدریج در دوره های مختلف روند روبه پیشرفتی را طی کرده است و این دوره جوانان آثاری حرفه ای تر و ارزشمندتری ارائه کرده اند.

محمود شالویی در ادامه گفت: ضرورت دارد منتخب و برگزیده آثار این جشنواره در نمایشگاههایی در سطح کشور به نمایش درآید تا تصویری از توانمندی و ظرفیت جامعه جوان هنرهای تجسمی ارائه شود و فرصت هایی نیز برای نمایش این آثار در عرصه بین المللی نیز فراهم شود.

شالویی افزود: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان رویدادی مهم و تاثیرگذار برای جامعه جوان هنرهای تجسمی است و هنرمندان جوان به درستی از این بستر برای بیان ایده ها و خلاقیت های خود بهره می گیرند و نگاه حرفه ای تر و جدی تری به جشنواره دارند.

مدیر کل هنرهای تجسمی با اشاره به ایده های نو در آثار جوانان گفت: جامعه جوان هنرهای تجسمی جست وجوگر و پویاست و در این دوره جشنواره نیزآثاری با رویکردها و ایده های نو از جوانان ارائه شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و استانداری گلستان در گرگان برگزار شده است و سه شنبه 22شهریورماه جاری با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.