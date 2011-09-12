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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

آثار شاخص جشنواره جوانان در سطح کشور به نمایش درمی‌آید

آثار شاخص جشنواره جوانان در سطح کشور به نمایش درمی‌آید

آثار شاخص هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در نمایشگاه‌هایی در سطح کشور به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل هنرهای تجسمی در بازدید از کارگاههای هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان گفت: جشنواره جوانان به تدریج در دوره های مختلف روند روبه پیشرفتی را طی کرده است و این دوره جوانان آثاری حرفه ای تر و ارزشمندتری ارائه کرده اند.

محمود شالویی در ادامه گفت: ضرورت دارد منتخب و برگزیده آثار این جشنواره در نمایشگاههایی در سطح کشور به نمایش درآید تا تصویری از توانمندی و ظرفیت جامعه جوان هنرهای تجسمی ارائه شود و فرصت هایی نیز برای نمایش این آثار در عرصه بین المللی نیز فراهم شود.

شالویی افزود: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان رویدادی مهم و تاثیرگذار برای جامعه جوان هنرهای تجسمی است و هنرمندان جوان به درستی از این بستر برای بیان ایده ها و خلاقیت های خود بهره می گیرند و نگاه حرفه ای تر و جدی تری به جشنواره دارند.

مدیر کل هنرهای تجسمی با اشاره به ایده های نو در آثار جوانان گفت: جامعه جوان هنرهای تجسمی جست وجوگر و پویاست و در این دوره جشنواره نیزآثاری با رویکردها و ایده های نو از جوانان ارائه شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و استانداری گلستان  در گرگان برگزار شده است و سه شنبه 22شهریورماه جاری با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1405430

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