ارزش ترانزیت کالا در کردستان 74 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری شامگاه یکشنبه در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات کردستان اظهار داشت: در سال جاری یک میلیارد و 448 میلیون دلار کالا از این استان به خارج از کشور ترانزیت شده است.

وی با بیان اینکه همکاری در بخش خصوصی و دولتی اتاق بازرگانی استان مزیتی نسبی در تجارت خارجی برای کردستان است، بیان کرد: ارزش کالاهای ترانزیتی در سال 89 این استان سه میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل بازرگانی استان کردستان با اشاره به صادرات 317 میلیون دلاری کالا در پنج ماهه اول سال جاری کردستان گفت: در سال 89 در مجموع یک میلیارد و 50 میلیون دلار ارزش صادرات کالا استان بود که هدفگذاری برای آن تا پایان سال دو میلیارد تومان بوده است.

اسراری با توجه به جهش قابل توجه صادرات در استان کردستان گفت: در سال 90 ظرفیت‌ های ویژه ای برای رسیدن به دو میلیارد دلار هدف‌گذاری در بحث صادرات موفق این استان وجود دارد.

وی روند واردات به استان کردستان را همراه با کاهش دانست و بیان کرد: در سال جاری هشت میلیون دلار کالا به داخل کشور از طریق مرزهای استان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش 45 درصدی همراه بوده است.

مدیرکل بازرگانی استان کردستان ثبت سفارش کالا استان را در قالب 319 پرونده به ارزش 129 میلیون دلار خواند و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 17 درصدی نیز برخوردار بوده است.

اسراری وجود 230 کیلومتر مرز مشترک کردستان با شمال عراق را مزیتی برای رونق تجارت این استان خواند و اظهار داشت: وجود سه بازارچه مرزی و دو مرز رسمی از جمله مزیت‌های استان در زمینه سرمایه ‌گذاری و توسعه تولید و صادرات به شمال عراق است.

وی با اشاره به موقعیت خوب کردستان در زمینه زیر ساخت‌ های صادراتی بیان کرد: گمرکات سرمایه گذاری خوبی برای رشد سرمایه ای در کردستان خواهد بود.

مدیر کل بازرگانی استان کردستان ارتقاء زیرساخت ‌های تجاری را برای استان موثر دانست و گفت: اتاق بازرگانی استان کردستان اقدامات خوبی را در بخش صنایع، کشاورزی، معدن و گردشگری انجام داده است.