به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور موفق تیم ملی فوتسال در رقابتهای بین المللی برزیل جام گرند پریکس که با عنوان جام جهانی کوچک برگزار می شود، اسامی بازیکنان مورد نظر به منظور اعزام به رقابتها را اعلام کرد که در بین آنها دو بازیکن فوتسالیست قمی نیز حضور دارند.
در حالی که کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان یک بازیکن جدید را نیز به تیم ملی فوتسال دعوت کرده اند، تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان از روزهای پایانی شهریور ماه با حضور ملی پوشان دعوت شده آغاز میشود که در جمع آنها فوتسالیست های قمی یعنی علی اصغر حسنزاده و سعید تقیزاده فوتسالیستهای قمی نیز حضور دارند.
19 بازیکن در ترکیب نهایی تیم اعزامی به جایزه بزرگ برزیل
با تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در رقابت های جایزه بزرگ برزیل از روز بیست و ششم شهریور ماه در سالن سرپوشیده کمپ تیمهای ملی آغاز و به مدت چهار روز دنبال شود تا فوتسالیست های تیم ملی با تمام توان به برزیل اعزام شوند.
در بین نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتسال کشورمان برای اعزام به رقابتهای بین المللی برزیل علاوه بر سعید تقیزاده و علی اصغر حسنزاده بازیکنان قمی، مهدی جاوید، حسین طیبی، محمد طاهری، جواد اصغری مقدم، مجتبی نصیرینیا، احمد اسماعیلپور، علی کیایی، مجید لطیفی، مجید تیکدری نژاد، وحید شمسایی، محمد کشاورز، مصطفی نظری، علیرضا صمیمی، حمید احمدی، مصطفی طیبی، قدرت الله بهادری و هادی علی محمدپور اهری نیز حضور دارند.
20 یا 21 مهر اعزام تیم ملی فوتسال به برزیل
تمرینات تیم فوتبال کشورمان در حالی از روزهای پایانی شهریورماه با حضور 19 بازیکنی که اسامی آنها از سوی کادر فنی مشخص شدهاند، پیگیری میشود که این تیم برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ فوتسال برزیل در یکی از روزهای بیستم یا بیست و یکم مهرماه راهی برزیل خواهند شد.
آغاز دور جدید تمرینات از 26 شهریورماه
مرحله نهایی تمرینات تیم ملی از روز بیست و ششم شهریورماه آغاز میشود و طی آن برنامههای آماده سازی تیم ملی فوتسال با هدف حضور در تورنمنت برزیل با حضور بازیکنان دعوت شده به اردو استارت خواهد خورد و تمرینات تیم ملی در سه روز ابتدایی هفته برگزار می شود و تا زمان اعزام به برزیل ادامه خواهد داشت.
حضور تیمهای مطرح فوتسال دنیا در جایزه بزرگ برزیل
در تورنمنت بین المللی جایزه بزرگ برزیل تیمهای مطرحی حضور دارند که علاوه بر ایران قهرمان و بهترین تیم آسیا، برزیل قهرمان جهان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، آرژانتین، رومانی، اروگوئه، گواتمالا، پاراگوئه و چندین تیم دیگر نیز رقابت خواهند کرد.
نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتسال از تیمهای باشگاهی فوتسال فولادماهان اصفهان، صنایع گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، گسترش فولاد تبریز، صبای قم، میثاق تهران، شرکت ملی و حفاری ایران و فیروز صفه اصفهان هستند.
با دعوت به اردوی تیم ملی/
دو فوتسالیست قمی به تورنمنت جایزه بزرگ برزیل اعزام میشوند
قم - خبرگزاری مهر: دو فوتسالیست قمی با قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی کشورمان به مسابقات جایزه بزرگ فوتسال برزیل که با شرکت تیمهای مطرح دنیا برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور موفق تیم ملی فوتسال در رقابتهای بین المللی برزیل جام گرند پریکس که با عنوان جام جهانی کوچک برگزار می شود، اسامی بازیکنان مورد نظر به منظور اعزام به رقابتها را اعلام کرد که در بین آنها دو بازیکن فوتسالیست قمی نیز حضور دارند.
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