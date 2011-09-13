شرایط دریافت پلاک دائمی برای خودروهای گذر موقت

سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خودروهای گذر موقت پس از پایان مهلت حضورشان در کشور باید به گمرک واردکننده مراجعه و برای تمدید مهلت حضور اقدام کنند. ضمن اینکه صاحبان خودرو پس از تمدید باید بار دیگر پلاک جدید دریافت کنند.

وی با اشاره به برخود با خودروهایی که مهلت حضورشان به اتمام رسیده است، تاکید کرد: اگر خودرویی پس از پایان مهلت قانونی در کشور تردد کند به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و پلیس از تردد آن جلوگیری می‌کند.

معاون فنی، مهندسی پلیس راهور با اعلام شرایط واگذاری پلاک دائمی به خودروهای گذر موقت گفت:خودروهای گذر موقت در صورت پرداخت عوارض به گمرک و کسب استاندارهای زیست محیطی و فنی می توانند پلاک دائمی از راهور دریافت کنند. البته شرایط ایمنی خودرو برای پلیس حائز اهمیت است.