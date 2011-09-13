فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مشکلات تیم نوجوانان برطرف شده و این تیم برای دیدار با فلسطین آماده است، گفت: تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی برابر فلسطین شروع خوبی در این رقابت‌ها داشت که امیدوارم روند موفقیت این تیم با پیروزی برابر قطر و صعود به مرحله بعدی ادامه پیدا کند.

وی در مورد اینکه تیم ایران در این جام یک دیدار آسان و یک دیدار سخت را پیش رو دارد، تاکید کرد: تیم ایران قرعه مناسبی دارد و این شانس خوبی محسوب می‌شود و باید از این شرایط سود برد. البته اگر تیمی را ساده بدانیم، امکان دارد برابر آن با مشکل مواجه شویم. قطعا باید با تمام قوا در هر دیدار به میدان رفت اما بازی‌های ساده هم یک شانس خوب برای هماهنگی بهتر تیم محسوب می‌شوند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با ابراز امیدواری از حضور موفق تیم نوجوانان در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و راهیابی به مرحله نهایی این رقابت‌ها تصریح کرد: این موفقیت می‌تواند شروع خوبی برای فوتبال ایران در سال 90 باشد و امیدوارم با حمایت همه جانبه، امسال شاهد موفقیت تیم‌ها مختلف فوتبال ایران در مسابقات بین‌المللی باشیم.

وی اضافه کرد: در ژاپن برای رسیدن به اهداف میان و بلند مدت، برنامه‌ای را ارائه و پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسانه، آن را تصویب می‌کنند. پس از تصویب برنامه، همه افراد موافق و مخالف تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق آن انجام داده و هیچکس کارشکنی نمی‌کند. قطعا اگر برنامه اصولی در زمان‌های کوتاه نتیجه ندهد، با استمرار و مدیریت صحیح می‌توان به نتیجه بخش بودن آن در آینده امیدوار بود، به همین دلیل است که می‌گویم نباید برنامه خوب را به خاطر نتیجه ندادن در کوتاه مدت نادیده گرفت.

معینی با اشاره به اینکه باشگاه‌ها به اندازه کافی روی تیم‌های پایه کار نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانینی لازم الاجرایی که فیفا برای باشگاه‌ها در نظر گرفته، باشگاه‌ها باید در رده پایه هم به شکلی جدی و اصولی فعالیت کنند که این مسئله کار مربیان تیم‌های ملی پایه را آسان‌تر کرده و طبیعتا به موفقیت بیشتر این تیم‌ها کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه اردوهای استعدادیابی تیم‍‌های نوجوانان و جوانان از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد، اظهار داشت: در این مدت کار استعدایابی گسترده‌‎ای برای انتخاب نفرات تیم‌های نوجوانان و جوانان صورت گرفت که در آینده این کار توسط پایگاه‌های استعدادیابی فدراسیون انجام می‌شود، در این‌صورت بطور خودکار بازیکنان مستعد را به تیم‌های مختلف ملی معرفی کرده و باعث تحولی شگرف در فوتبال پایه خواهد شد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از تاثیرات مثبت طرح ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی فدراسیون فوتبال در اقصی نقاط کشور خبر داد و در پایان گفت: این پایگاه‌ها بسیاری از معضلات و مشکلات امروز فوتبال را برطرف می‌‎کند. قطعا فعالیت این پایگاه‌ها باعث می‌شود، بازیکنان مستعد به جای مراجعه و حضور مقطعی در مدارس فوتبال، خودشان را به این مراکز معرفی کرده و در صورت داشتن توانایی‌های لازم بلافاصله جذب شده و به تیم‌های ملی و یا باشگاه‌های معتبر معرفی می‌شود تا در نهایت استعدادهای فوتبال در مسیری اصولی پیشرفت کرده و به موفقیت بیشتر فوتبال کشورمان در همه رده‌ها کمک کند.