رئیس شورای شهرکرج از شهرداری برای احیای" پارک جهان نما " قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو اظهار داشت: بحث تحویل پارک جهان نما به شهرداری از سال ها قبل مطرح بود که این اتفاق مهم پس از رایزنی های متعدد از سوی شهرداری کرج به سازمان پارکها و فضای سبز تحویل شد.

وی بیان کرد: گستره سبز پارک جهان نما در حالی در گذشته توسط اداره منابع طبیعی نگهداری و حفاظت می شد که با وجود واقع شدن در محدوده کرج، مردم آنگونه که باید از فضا و امکانات این پارک بهره نمی بردند.

این مسئول واگذاری پارک جهان نما به شهرداری کرج را که باید سالیان قبل صورت می گرفت را از موفقیت های ارزنده شهرداری کرج ذکر و بیان کرد: با تحویل این پارک به شهرداری و بهسازی و ساماندهی آن، جهان نما نیز مانند سایر پارک ها در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با اشاره به وسعت 110 هکتاری پارک جهان نما، فضای سبز این پارک را عامل مهمی در افزایش سرانه فضای سبز کرج دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در تشریح چگونگی واگذاری جهان نما به شهرداری کرج، افزود: این پارک طی صورتجلسه ای که با حضور مسئولان ذیربط در اداره منابع طبیعی به شهرداری کرج تحویل شد.

دادگو ازآمادگی کامل شهرداری کرج و سازمان پارک ها و فضای سبز این مجموعه به منظور عهده دار شدن مسئولیت پارک جهان نما خبر داد و بیان کرد: شهرداری کرج برای احیا و نوسازی پارک اعتبارات مناسبی را پیش بینی کرده است.

وی با یادآوری مشکلاتی که پیش از زمان واگذاری برای پارک جهان نما به وجود آمده بود، گفت: امکان نابودی این پارک به واسطه قطعی آب امری خطرناک در مسائل اکولوژیکی و زیست محیطی بود که خوشبختانه شهرداری کرج با تحویل به موقع آن از این پیشامد جلوگیری کرد.

پارک جهان نما با مساحت 110 هکتار در حدفاصل اتوبان تهران - کرج واقع شده است که وجود درختان قدیمی و گونه های گیاهی منحصر به فرد و نایاب این پارک را به یکی از زیباترین پارک ها با کاربرد استانی و ملی تبدیل کرده است.





