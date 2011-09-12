کتاب "عرائس الحدیث" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: کتاب عرائس الحدیث یا المکنون فی حقائق الکلم النبویه با تحقیق و تصحیح علی صدرایی خویی و تعلیق و تحشیه علی امینی‌نژاد منتشر شد.



سید روح‌الله دعایی گفت: ابومحمد روزبهان بن ابی نصر بن روزبهان بقلی فسایی شیرازی معروف به روزبهان بقلی و شیخ شطاح فارس، از عارفان دانشمند سده ششم و هفتم هجری قمری است.



وی با ارائه توضیحاتی در مورد این کتاب گفت: ویژگی دیگر این اثر آن است که دربردارنده بیشتر احادیث عرفانی است که در کتاب‌های عارفان به آنها استناد می‌شود و دیگر آنکه روزبهان در نقل این احادیث از مصادر شیعه و سنی هر دو بهره جسته و در حقیقت این اثر تلاشی در راستای نزدیک کردن نظرات شیعه و اهل سنت، نسبت به احادیث معرفتی نبوی بوده است.



مدیر روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: این اثر به خوبی نگرش عارفان بر احادیث نبوی، و نحوه تفسیر و تأویل آنها را نشان می‌دهد. در این کتاب حدود 376 حدیث از کلمات حضرت پیامبر(ص)، شرح و تفسیر عرفانی شده که در نوع خود بی‌نظیر است.



دعایی اظهار داشت: این کتاب تاکنون به نام‌های متعددی نامیده شده و گویا مؤلف نامی برای آن انتخاب نکرده است. در تحفة العرفان با نام (شرح احادیث)، در روح الجنان به نام (کتاب المکنون)، در روزبهان نامه دانش پژوه (المکنون فی حقایق الکلم النبویه)، در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی (عرائس الحدیث)، در فهرست نسخه‌های عکسی همان کتابخانه (مکنون الحدیث) و در دانشنامه جهان اسلام (المکنون فی حقایق الکلم النبویه )، نامیده شده است.



در عناوین این کتاب سخن پژوهشکده، مقدمه مصحح، مقدمه المحشی، خطبه الکتاب، سبب تألیف الکتاب، القسم الاول: ما قاله المصنف فی تفسیر الحادیث النبویه، القسم الثانی: حدیث الاغانه و بیان اقوال المشایخ فی شرحه، القسم الثالث: کلمات المشایخ فی شرح بعض الاحادیث النبویه صلی الله علیه و آله، کلمات سهل بن عبدالله التستری، کلمات عبدالرحمن السلمی فی تفسیر حدیث الصوم لی، کلمات بعض المشایخ فی تفسیر بعض الأحادیث، کلمات أبی نصر السراج، کلمات ابن خفیف الشیرازی و کلمات ابو سلیمان الخطابی درج شده است.



کتاب عرائس الحدیث که به زبان عربی تألیف شده است، در سال1390 با شمارگان هزار نسخه در 448 صفحه با قیمت 7 هزار تومان به همت انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام منتشر شده است.