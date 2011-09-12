نخست وزیر انگلیس به مسکو سفر کرد/ رایزنی کامرون و مدودف درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی با اشاره به سفر اولین نخست وزیر انگلیس به مسکو در شش سال گذشته تاکنون به اظهارات روز گذشته "سرگئی پریخودکو" معاون "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه پرداخت و نوشت: سفر "دیوید کامرون" به مسکو در راستای روبط متداول بریتانیا و روسیه صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: روابط لندن-مسکو نیازی به ازسرگیری ندارد و در این دیدار به نگرانی های مورد توجه دو طرف، همکاریهای اقتصادی و تجاری، اوضاع لیبی و سوریه و موضوع امنیت اروپا پرداخته می شود.

در پی ترور یک افسر "الکساندر لیتویننکو" جاسوس سابق اداره امنیت فدرال روسیه (کا گ ب) در سال 2006 در لندن روابط میان دو کشور رو به سردی گرایید اما مدودف چند روز پیش خواستار سفر کامرون به مسکو شد و قرار است که امروز دوشنبه با یکدیگر دیدار کنند.

یادآور می شود که "تونی بلر" نخست وزیر اسبق انگلیس ژوئن 2005 به مسکو سفر کرد.