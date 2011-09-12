امریه دانش آموختگان دانشگاه شریف در سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان انرژی اتمی ایران جهت تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف را که مایل به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه خود در این سازمان هستند، بصورت نیروی امریه جذب می کند.

این سازمان دانش آموختگان پسر را در رشته های مهندسی هسته ای، مواد، مکانیک، معماری معدن، کشاورزی، کامپیوتر، عمران، صنایع، شیمی، پلیمر، پرتو پزشکی، برق، فناوری اطلاعات، شیمی، ژئوشیمی، زمین شناسی، حقوق، مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، صنعتی، بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی می پذیرد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی اتمی ایران به نشانی www.aeoi.org.ir مراجعه کنند.

