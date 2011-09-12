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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

از مهر ماه برگزار می شود /

کلاسهای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کلاسهای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مهر ماه سال جاری با همکاری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، کلاسهای حوزوی برای دانشجویان و دانش آموختگان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پورمحمد - کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشجویان تا 9 مهر ماه می توانند برای ثبت نام در کلاسهای دروس حوزوی این دانشگاه اقدام کنند اضافه کرد: از 20 مهر ماه سال جاری کلاسهای درس حوزوی دانشگاه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه اولویت پذیرش در کلاسهای دروس حوزه دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است اظهار داشت: در این دوره علاوه بر دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش آموختگان این دانشگاه و دیگر دانشجویان می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

پورمحمد با بیان اینکه در کلاس تدریس دروس حوزوی 66 واحد تدریس می شود، خاطرنشان کرد: دوره تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 ترم یازده ماهه است که سه سال به طول می انجامد.

وی با اشاره به امکان پذیرش حدود 100 نفر در کلاسهای تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: هزینه شرکت در این کلاسها هر ترم 30 هزار تومان و پایان ترم نخست این دوره 8 دی ماه است؛ همچنین کلاسها عصر روز چهارشنبه و روزهای پنجشنبه از صبح تا بعدازظهر برگزار می شود.

کد مطلب 1405514

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