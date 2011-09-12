کلاسهای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پورمحمد - کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشجویان تا 9 مهر ماه می توانند برای ثبت نام در کلاسهای دروس حوزوی این دانشگاه اقدام کنند اضافه کرد: از 20 مهر ماه سال جاری کلاسهای درس حوزوی دانشگاه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه اولویت پذیرش در کلاسهای دروس حوزه دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است اظهار داشت: در این دوره علاوه بر دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش آموختگان این دانشگاه و دیگر دانشجویان می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

پورمحمد با بیان اینکه در کلاس تدریس دروس حوزوی 66 واحد تدریس می شود، خاطرنشان کرد: دوره تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 ترم یازده ماهه است که سه سال به طول می انجامد.

وی با اشاره به امکان پذیرش حدود 100 نفر در کلاسهای تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: هزینه شرکت در این کلاسها هر ترم 30 هزار تومان و پایان ترم نخست این دوره 8 دی ماه است؛ همچنین کلاسها عصر روز چهارشنبه و روزهای پنجشنبه از صبح تا بعدازظهر برگزار می شود.