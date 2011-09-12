زندگی اجتماعی سالم به کاهش وزن و لاغری کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "متیو دیورینگ" در مرکز تحقیقات پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو که از مدتها قبل بر روی اثراتی که اجتماع گرایی می تواند بر روی سلامت برجای بگذارد مطالعه می کنند دریافتند که زندگی در محیطی غنی از تحریکات اجتماعی می تواند فرایند مهمی را برای سوزاندن کالریهای اضافی به روشی موثر آغاز کند که این فرایند مهم تبدیل چربی سفید به چربی قهوه ای است.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج 15 تا 20 موش که در قفسهای بزرگ و جادار قرار دادند که دارای چرخ و فلکها، مسیرهای حرکت در تونل و هزارتو، اسباب بازیهای چوبی و موادی اولیه برای ساخت آشیانه با یک ذخیره نامحدود آب بودند.

دانشمندان برای اینکه بتوانند اثرات این محیط سالم اجتماعی را بر روی سلامت موشها بررسی کنند 5 موش را هم در گروه کنترل قرار دادند. این موشها در شرایط نرمال آزمایشگاهی و در قفسهای کوچک پر از غذا اما بدون هیچ وسیله سرگرمی و بازی نگه داشته شدند.

پس از چهار هفته، این تیم حجم غذای هضم شده در هر دو گروه را بررسی کرد و دریافت که موشهای گروه اول نه تنها وزن کمتری نسبت به موشهای گروه کنترل داشتند بلکه تقریبا 50 درصد از بافت چربی سفید شکمی را هم از دست داده بودند که به نظر نمی رسید این کاهش چربی تنها به سبب افزایش فعالیتها باشد.

این موشها دمای بدن بسیار بالایی را نشان می دادند که به معنی تولید بسیار زیاد انرژی بود و بنابراین چربی قهوه ای در این موشها درحال افزایش بود. سطح بالای چربی قهوه ای از بروز چاقی جلوگیری می کند.

به گفته "متیو دیورینگ"، به نظر می رسد که یک محیط بسیار هیجان انگیز و محرک می تواند تولید پروتئینی به نام BDNF را افزایش دهد.

این پروتئین که یک کلید بیولوژیکی در هیپوتالاموس است در کنترل عمل بلع غذا و در تعادل انرژی در این فضای مغزی نقش مهمی ایفا می کند.

براساس گزارش مدیکال نیوز تودی، افزایش BDNF سیگنالهای دستگاه سمپاتیک را به سلولهای چربی سفید ارسال می کند که این سیگنالها ژنهای ویژه ای را برای تولید چربی قهوه ای فعال می کنند.