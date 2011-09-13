مهشید نونهالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه کتابی از «لوک فری» فیلسوف معروف فرانسوی خبر داد و گفت: عنوان این کتاب «انسان زیبایی‌شناس» است که ترجمه آن را به پایان رسانده‌ام و تا آخر ماه جاری آن را برای چاپ تحویل انتشارات «رود» خواهم داد.

وی با اشاره به موضوع این کتاب افزود: کتاب 500 صفحه‌ای «انسان زیبایی‌شناس» همانند برخی دیگر از آثار فری، کتابی فلسفی - تحلیلی درباره زیبایی‌شناسی است.

لوک فری از اندیشمندان مطرح فرانسوی است که دستی هم در سیاست داشته و مدتی وزیر آموزش ملی فرانسه است. کتاب‌های او همواره با انتقادهای گزنده‌ای مواجه شده که بخشی از آن به دلیل مشارکت او در مصادر سیاسی است. فلسفه سیاسی، اندیشه ۶۸، نظم نوین زیست محیطی، زندگی موفق،‌ هایدگر و مدرن‌ها از دیگر آثار این اندیشمند فرانسوی است.

مهشید نونهالی همچنین به چندین کتاب ترجمه‌ای خود که از مدت‌ها پیش در انتظار دریافت مجوز نشر است، اشاره کرد و گفت: یکی از این کتاب‌ها مجموعه‌ای از داستان‌های انوره دو بالزاک نویسنده کلاسیک فرانسوی است و کتاب‌های دیگر نیز درباره موضوعات هنری در انتظار چاپ دارم.