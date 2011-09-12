جدیدترین رتبه بندی دانشگاههای دنیا/ جایگاه ممتاز دو دانشگاه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، QS در دور جدید رتبه بندی خود از 6 شاخص کلی برای ارزیابی عملکرد و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سرتاسر جهان استفاده کرده که این شاخصها عبارتند از اعتبار آکادمیک، شهرت اساتید، نسبت ارجاع به مقالات به هر یک از اعضای هیات علمی، استادان دانشجو، دانشجویان بین المللی و اساتید بین المللی.

همچنین رتبه بندی در پنج زمینه مطالعاتی هنر و علوم انسانی ، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی، مدیریت و علوم اجتماعی انجام گرفته است. در عین حال در این رتبه بندی به هر دانشگاه یا موسسه ستاره هایی اختصاص یافته است که داشتن هر ستاره مقررات خاص خود را دارد:

یک ستاره: موسسه باید مجوز ارائه دوره های مجاز تحصیلی و مدارک مجاز پایان دوره را داشته باشد.

دو ستاره تا چهار ستاره: باید یک درصد دانشجوی بین المللی داشته باشد. باید از 20 استاد داور برخوردار باشد. باید دو ارجاع به مقاله از هر یک از اعضای هیات علمی داشته باشد و همچنین باید دست کم دارای 75 داور آکادمیک و یا دو ارجاع به مقاله از هر یک از اعضای هیات علمی برخوردار باشد.

پنج ستاره: باید دست کم دارای 150 داور آکادمیک و یا سه ارجاع به مقاله از هر یک از اعضای هیات علمی داشته باشد، باید پنج درصد دانشجو و پنج درصد استاد بین المللی داشته باشد، باید دارای 150 داور آکادمیک و 40 داور کارفرما باشد، باید در بخش زیرساختار 80 امتیاز داشته باشد.

سیستم ستاره های QS سیستم رتبه بندی خلاقانه و جدیدی است که متناسب با نیازهای دانشگاه ها که خواهان ارزیابی شدن تمامی نقاط قوت خود هستند، با استفاده از شاخصهایی جامع تر نسبت به شاخصهای دیگری که در رتبه بندی استفاده می شوند ارائه شده است. از دیگر نکات جدید در این رتبه بندی اعلام آمار دانشجویان داخلی و بین المللی و همچنین شهریه هر یک از دانشگاه ها است.

10 دانشگاه برتر جهان

رتبه دانشگاه کشور امتیاز 1 کمبریج انگلستان 100 2 هاروارد آمریکا 99.34 3 MIT آمریکا 99.21 4 ییل آمریکا 98.84 5 آکسفورد انگلستان 98 6 امپریال کالج انگلستان 97.64 7 کالج لندن انگلستان 97.33 8 شیکاگو آمریکا 96.08 9 پنسیلوانیا آمریکا 95.73 10 کلمبیا آمریکا 95.28

بر اساس گزارش سال 2011 پایگاه QS امسال دانشگاه کمبریج رتبه اول را در میان دانشگاه های جهان به دست آورده است. در پی کمبریج دانشگاه های هاروارد، موسسه تکنولوژی ماساچوست یا MIT، دانشگاه ییل، دانشگاه آکسفورد، امپریال کالج لندن، دانشگاه کالج لندن، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلمبیا رتبه های دوم تا دهم جهان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در دسته بندی و رتبه بندی دانشگاه ها در قالب موضوع، در بخش علوم زیستی و پزشکی دانشگاه های هاروارد، کمبریج، آکسفورد، استنفورد و جان هاپکینز رتبه های اول تا پنجم را به دست آورده اند.

دانشگاه های برتر جهان در رتبه بندی موضوع

موضوع اول دوم سوم چهارم پنجم هنر و علوم انسانی هاروارد آکسفورد کمبریج کالیفرنیا برکلی ییل مهندسی و فناوری MIT استنفورد کالیفرنیا برکلی کمبریج موسسه تکنولوژی کالیفرنیا علوم زیستی و پزشکی هاروارد کمبریج آکسفورد استنفورد جان هاپکینز علوم طبیعی کمبریج هاروارد MIT کالیفرنیا برکلی آکسفورد مدیریت و علوم اجتماعی هاروارد آکسفورد استنفورد کالیفرنیا برکلی کمبریج

در بخش علوم انسانی و هنر دانشگاه های هاروارد، آکسفورد، کمبریج، کالیفرنیا برکلی و ییل رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

دانشگاه های MIT، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، کمبریج و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا پنج جایگاه اول در بخش مهندسی و تکنولوژی را از آن خود کرده اند.

در بخش علوم طبیعی نیز دانشگاه های کمبریج، هاروارد، MIT، کالیفرنیا برکلی و دانشگاه آکسفورد رتبه های اول جهان را کسب کرده اند و در نهایت در بخش علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه های هاروارد، آکسفورد، استنفورد، کالیفرنیا برکلی و کمبریج اول تا پنجم دانشگاه های جهان شده اند.

رتبه دانشگاه های ایران

دانشگاه موضوع رتبه تهران مهندسی و تکنولوژی 235 تهران علوم طبیعی 294 شریف مهندسی و تکنولوژی 264

با اینکه نام دانشگاه های ایران در میان 300 دانشگاه برتر جهان مشاهده نمی شود، اما در بخش رتبه بندی موضوعی، در بخش رشته های مهندسی و تکنولوژی دانشگاه تهران رتبه 235 و دانشگاه صنعتی شریف رتبه 264 را به دست آورده است. همچنین در بخش علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران رتبه 294 جهان را کسب کرده است.