ارسال 2000 اثر به دبیرخانه مسابقه عکس "دیوارهای شهر من"

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مسابقه عکس دیوارهای شهر من به دلیل ویژگی های خاصی که داشت، توانست توجه و همکاری اقشار مختلف شهروندان از سنین و مشاغل مختلف را جلب کند و افراد علاقمند با به کار گیری خلاقیت و ابتکار خود، جلوه های مختلفی از شهر تبریز را به ثبت رساندند.

نجفی افزود: از ابتدای انتشار فراخوان تا پایان مردادماه که روز نهایی ارسال آثار به دبیر خانه مسابقه محسوب می شد، بیش از دو هزار و ۴۰۰ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که برای مسابقه ای نوپا و متفاوت، بسیار چشمگیر و دلگرم کننده محسوب می شود.

وی تاکید کرد: داوران متخصص و خبره عکاسی، با بررسی و ارزشیابی چند باره تمام عکس های ارسال شده به دبیرخانه مسابقه، آثار برگزیده را انتخاب کردند.

نجفی، عکس های انتخاب شده را شامل جلوه های متفاوتی از زیبایی ها و کاستی های دیوارهای شهرمان تبریز برشمرد و تصریح کرد: شهروندان با دقت نظر خاصی نشان دادند حتی اگر دارای وسایل و تجهیزات پیشرفته عکاسی هم نباشند، می توانند با استفاده از خلاقیت و دیدگاه متفاوت خود، جلوه های جالبی از دیوارهای شهر که بخشی از زندگی روزمره ما هستند را ببینند و در حافظه دوربین های خود ثبت کنند.

وی، شرکت چند عکاس و هموطن از سایر شهرهای کشور را که در ایام تابستان مهمان شهر تبریز بودند و از دیوارهای شهر عکاسی کردند را از ویژگی های این مسابقه دانست و یادآور شد: چنین مسابقه هایی به توسعه و گسترش دید فرهنگی و هنرمندانه شهروندان یاری می رساند و به همین دلیل برگزاری چنین مسابقه هایی را با موضوعات مختلف استمرار خواهیم بخشید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، از شرکت کنندگان در این مسابقه دعوت کرد که ساعت 18 روز 28 شهریور ماه، با حضور در تالار اندیشه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز واقع در پارک تاریخی تفریحی ایل گولی تبریز، که برگزیدگان این دوره از مسابقه معرفی می شوند، بر رونق و شکوه این مراسم بیفزایند.