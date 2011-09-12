جایزه بین المللی صلح و عدالت در ایران اعطاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طاهری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعطای جایزه بین‌المللی صلح و عدالت در ایران گفت: صلح و عدالت محوری یکی از شعارهای مهم اسلام است که در تبین برادری و مساوات مطرح شده و پیامبر اسلام(ص) برای نهادینه شدن این دو مولفه در جامعه، تلاش چشمگیری داشتند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم در تمام دنیا خواهان ثبات، امنیت و عدالت هستند و این شعارهای نیکوی اسلام در تمامی دنیا کاربردی است.

وی با بیان این که ایران همواره کشوری خواهان صلح و دوستی بوده است، بیان کرد: ایران به عنوان کشوری اسلامی، با تأسی به رهنمودهای دین مبین اسلام هرگز در پی جنگ افروزی نبوده است و بر امنیت و عدالت تاکید داشته و دارد.

طاهری ادامه داد: آمریکا و اسرائیل در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تمام توان تلاش کرده‌اند تا از ایران چهره‌ای تروریست و طرفدار جنگ و خشونت به دنیا عرضه کنند و این در حالی است که ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است.

طاهری با بیان تاثیر بی نظیر هنر و رسانه در تبین حقایق دینی و انسانی افزود: هنر و رسانه ابزارهای مناسبی برای انتقال مفاهیمی چون صلح و عدالت هستند و هنرمندان ثابت کرده اند که با زبان هنر و رسانه می توان بهترین مفاهیم را در کمترین زمان انتقال داد.

وی، برگزاری جشنواره هنر و رسانه و اهدای جایزه جهانی صلح و عدالت را حرکتی مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این جایزه جهانی جایگاه بهتری نسبت به جایزه صلح نوبل خواهد داست، زیرا فارغ از سیاست بازی به افراد شایسته اهدا خواهد شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، در تشریح جایگاه جایزه صلح و عدالت در جامعه جهانی، یادآور شد: طرح برگزاری جشنواره هنر و رسانه و جایزه صلح و عدالت ایده بسیار خوبی است که جایگاه ایران را در جامعه جهانی تبین خواهد کرد.

بزودی نخستین جشنواره بین المللی هنر و رسانه و جایزه جهانی صلح و عدالت در کشور برگزار خواهد شد.