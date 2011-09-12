تمام شعرهای ترکی عمران صلاحی بر بال «درنای زخمی» نشست

یاشار صلاحی، فرزند زنده‌یاد عمران صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین اثری که قرار است از پدرش منتشر شود، اینگونه گفت: از چندی پیش من و خواهرم با همراهی مرتضی مجدفر در تدارک تدوین مجموعه کاملی از شعرهای ترکی پدرم بودیم که این کار نهایی و به انتشارات امرود تحویل داده شد.

وی ادامه داد: نام کتاب را «یارا لی دورنا» به معنای «درنای زخمی» گذاشتیم که در آن نزدیک به 100 شعر که همه آنها به زبان ترکی سروده شده‌اند و برخی از آنها تاکنون در هیچ‌جا منتشر نشده، آورده شده است. البته بخشی از شعرها قبلا در 2 کتاب «پنجره دن داش گلیر» و «آینا کیمی» منتشر شده است.

صلاحی درباره ویژگی‌های این کتاب توضیح داد: از آنجا که پدرم در زمان حیاتش این شعرها را به فارسی ترجمه نکرده بود در نتیجه ما هم تصمیم گرفتیم، ترجمه فارسی برای آنها در نظر نگیریم و کتاب تنها به زبان ترکی منتشر می‌شود.

وی در پایان گفت: همچنین در پایان کتاب تعدادی بایاتی هم آورده شده که این کارهای طنز قبلا در مجله توفیق منتشر شده است.

«گریه در آب» اولین مجموعه شعر عمران صلاحی است که در سال 52 چاپ شد. «قطاری در مه» و «ایستگاه بین راه» ادامه همان تجربیات (گریه در آب) بودند. صلاحی در سال 66 به شعر سپید روی آورد، اما پس از انتشار مجموعه «هفدهم» رکودی در زمینه چاپ کتاب شعر برایش پدید آمد که این رکود بدون احتساب «پنجره دن داش گلیر» (اشعار ترکی صلاحی) 22 سال ادامه داشت، اما با انتشار کتاب «آی نسیم سحری ...» پایان یافت. پس از آن، آثار متعددی از این شاعر و طنزپرداز فقید منتشر شد.