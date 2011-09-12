خبری از بودجه مستقل تئاتر شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران تئاتری طی یک سال اخیر با وعده‌ها و نظرات قابل توجهی پا به عرصه فعالیت‌های جدید خود می‌گذارند اما با گذشت مدت زمان کوتاهی از اولین حضور پرشور و پرمدعای این مدیران تب و تاب اجرا و عملی کردن وعده‌های مختلف فروکش می‌کند. با گذشت مدت زمان کوتاهی دیگر از آن وعده‌های زیبا که می‌تواند جرقه‌ای برای توجه بیشتر به تئاتر باشد خبری نیست.



سیدصادق موسوی رئیس فعلی مجموعه تئاتر شهر در ابتدای ورود خود به این مجموعه تئاتری که بیش از یک سال بدون رئیس اداره می‌شد وعده‌هایی را به اهالی تئاتر داد که گمان می‌شد با گذشت یک سال از زمان ارائه این وعده‌ها تئاتر شهر به عنوان یک فضا و مکان مستقل تئاتری در ایران و خارج از ایران معرفی شود.



موسوی در اولین و آخرین نشست رسانه‌ای خود تا به امروز نوید اداره و فعالیت مستقل مجموعه تئاتر شهر به همراه افزایش اعتبارات مجموعه تا 50 درصد را داده بود. وی مدعی شده بود که مجموعه تئاتر شهر از این پس بودجه‌ای مستقل خواهد داشت و در کنار این ادعا برخی وعده‌های دیگر را نیز در خصوص حرفه‌ای‌ترین مجموعه تئاتری ایران داده بود که هیچکدام این وعده‌ها تا به حال جامه عمل به تن نکرده‌اند.



گویا تنها دستاورد ریاست جدید مجموعه تئاتر شهر حضور یک شورای هنری در مجموعه است که خروجی این شورا با زمانی که تئاتر شهر بدون شورا اداره می‌شد تفاوت چندانی ندارد. البته شاید ریاست و مدیریت مجموعه تئاتر شهر به جای چهار ماه نیازمند یک سال زمان هستند تا به هر کدام از وعده‌های خود عمل کنند.



وعده‌هایی نظیر احیای کارگاه دکور و لباس، ادامه بازسازی مجموعه، نصب تلویزیون شهری در مقابل تئاتر شهر و حرکت به سمتی که تئاتر شهر تنها یک مرکز تئاتری نباشد بلکه مکان حرفه‌ای تئاتر شود و در آینده دارای بخش‌های مستقلی نظیر بخش بین‌الملل و دفتر انتشارات باشد.