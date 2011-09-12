طرح پزشک خانواده در گتوند باید اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله امانی پور صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح پزشک خانواده در گتوند با اشاره به محاسن اجرای این طرح اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن آن تحولی در نظام بهداشت و درمان کشور ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات آماری مربوط به بیمه شدگان تامین اجتماعی در گتوند خواستار حل این مشکل شد.



بیژن حسین پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان گتوند نیز در این جلسه اظهار داشت: در بحث نظام ارجاع هم اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم به زودی حل شوند ضمن اینکه عملکرد بیمه ها در اجرای این طرح قابل تقدیر است اما در گتوند فقط بیمه تامین اجتماعی عملکرد مناسبی داشته است و سایر بیمه ها باید عملکرد بهتر و بیشتری داشته باشند.



سید سعید سیدیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این جلسه گفت: استان خوزستان در بین استانهایی که این طرح در حال اجراست پیشگام محسوب می شود البته قبول داریم که دچار مشکلاتی نیز است که پیگیر آنها هستیم.



وی خواستار همکاری بیشتر پزشکان در اجرای این طرح شد و افزود: برای تامین امور مالی و حقوق پزشکان در طرح پزشک خانواده مشکل خاصی وجود ندارد.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در گتوند و همچنین بیمه نیروهای مسلح، بیمه سربازان و ورزشکاران بحث و تبادل نظر شد.