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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

900 کیلو گرم فرآورده خام دامی در قاین معدوم شد

900 کیلو گرم فرآورده خام دامی در قاین معدوم شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی شهرستان در ماه مبارک رمضان 900 کیلو گرم فرآورده دامی غیر بهداشتی معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حبیب حسینی اظهارداشت: در ماه مبارک رمضان بیش از 513 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی انجام شده است.

وی بیان کرد : از دو هزار و 850 کیلوگرم  محموله مشکوک به بیماری نیز نمونه گیری صورت گرفته که پس از انجام آزمایش و اعلام نتیجه جهت تعیین تکلیف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی در برخورد با متخلفین عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان، کنترل و نظارت های مستمر دامپزشکی را در ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز مذکور حائز اهمیت دانست.

 حسینی ادامه داد: طی این مدت بیش از73دستگاه خودرو حمل فرآورده های خام دامی مورد بازدید و میزان  272 تن گوشت سفید، قرمز و تخم مرغ توسط کارشناسان دامپزشکی تحت بازرسی و کنترل بهداشتی قرار گرفت.

 

کد مطلب 1405620

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