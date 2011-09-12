900 کیلو گرم فرآورده خام دامی در قاین معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حبیب حسینی اظهارداشت: در ماه مبارک رمضان بیش از 513 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی انجام شده است.

وی بیان کرد : از دو هزار و 850 کیلوگرم محموله مشکوک به بیماری نیز نمونه گیری صورت گرفته که پس از انجام آزمایش و اعلام نتیجه جهت تعیین تکلیف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی در برخورد با متخلفین عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان، کنترل و نظارت های مستمر دامپزشکی را در ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز مذکور حائز اهمیت دانست.

حسینی ادامه داد: طی این مدت بیش از73دستگاه خودرو حمل فرآورده های خام دامی مورد بازدید و میزان 272 تن گوشت سفید، قرمز و تخم مرغ توسط کارشناسان دامپزشکی تحت بازرسی و کنترل بهداشتی قرار گرفت.