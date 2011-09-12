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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

ابراهیم جعفری و عمار حکیم مهمان همایش بیداری اسلامی در تهران

ابراهیم جعفری و عمار حکیم مهمان همایش بیداری اسلامی در تهران

ابراهیم جعفری، عمار حکیم ، معاون دبیر کل حزب الله لبنان به همراه تعداد زیادی از چهره‌های علمی و اساتید دانشگاههای جهان اسلام در همایش بیداری اسلامی در تهران حضور پیدا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بیداری اسلامی روزهای 27 و 28 شهریورماه با حضور صدها اندیشمند خارجی در تهران برگزار می شود.

در همایش بیداری اسلامی  بسیاری از اساتید و اندیشمندان کشورهای مختلف نیز حضور خواهند داشت.

از جمله این مدعوین می‌توان به فهمی هویدی، اندیشمند برجسته مصری، ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، آیت‌الله محمدمهدی آصفی، از علمای عراق اشاره کرد.

همچنین تعداد زیادی از چهره‌های علمی و اساتید دانشگاههای جهان اسلام در این همایش حضور خواهند یافت.
کد مطلب 1405621

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