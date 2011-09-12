ابراهیم جعفری و عمار حکیم مهمان همایش بیداری اسلامی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بیداری اسلامی روزهای 27 و 28 شهریورماه با حضور صدها اندیشمند خارجی در تهران برگزار می شود.

در همایش بیداری اسلامی بسیاری از اساتید و اندیشمندان کشورهای مختلف نیز حضور خواهند داشت.

از جمله این مدعوین می‌توان به فهمی هویدی، اندیشمند برجسته مصری، ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، آیت‌الله محمدمهدی آصفی، از علمای عراق اشاره کرد.

همچنین تعداد زیادی از چهره‌های علمی و اساتید دانشگاههای جهان اسلام در این همایش حضور خواهند یافت.