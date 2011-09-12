459 طرح محرومیت زدایی در خوزستان اجرا می شود

دکتر شایان آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کل طرح های مصوب شده بنیاد برکت خوزستان 459طرح است که در قالب برق رسانی به 109 روستا، آبرسانی به 227 روستا، ساخت 47 مدرسه، ساخت 16 پاسگاه،احداث 350 واحد مسکونی محرومین، 107 خانه و اتاق عالم، 25 خانه بهداشت، 116 مسجد، 117 مرکز آی سی تی ، 23 طرح مخابراتی ، 355 کیلومتر جاده روستایی، 400 واحد دامی ، 1280 زیرساخت کانون عشایری، 10 جایگاه نفت و گاز، 1500 هکتار زیرساخت کشاورزی، 4 مجتمع گردشگری، تعداد 5 انبار ذخیره علوفهو 162 پل روگذر کوچک و بزرگ عشایری برای احیای مناطق محروم عشایری اندیکلا، لالی و مسجد سلیمان در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها 182 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: طرح های فوق با پیشرفت بیش از80 درصد تا پایان دی امسال به بهره برداری می رسند.



مدیر عامل بنیاد برکت گفت: با اجرای این طرح ها 707 روستا در قالب بیش از 14هزارخانوار و جمعیت بیش از 80 هزار نفر از مزایای آنها بهره مند می شوند، ضمن اینکه 15 دستگاه اجرایی استان در اجرای این طرحها با بنیاد برکت مشارکت می کنند.



دکتر آرانی تصریح کرد: شش هزار کیلومتر مـربع از مساحت استان زیر پوشش خدمات محرومیت زدایی این طرح قرار گرفته اند که پس از اتمام این طرحها ایجاد اشتغال و اسکان عشایر در اولویت برنامه های این بنیاد قرار می گیرد.