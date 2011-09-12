واکنش مقامات مالزی به بازبینی متون درس تاریخ/ موضع گیری جالب ماهاتیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، مخالفان دولت با سیاسی خواندن این اقدام، آن را تلاش برای برجسته کردن نقش حزب آمنو (حزب حاکم در مالزی) در استقلال و تاریخ این کشور ارزیابی کرده اند.

"محمد خالد نور" وزیر آموزش عالی مالزی روز جمعه با اعلام خبر بازبینی کتاب تاریخ مدارس این کشور گفت: بسیاری از حقایق ناگفته و در عین حال مواردی متناقض در متون درس تاریخ مدارس این کشور وجود دارد که باید اصلاح شود.

درعین حال"ماهاتیرمحمد" نخست وزیر پیشین مالزی نیز با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در کتب تاریخ مدارس این کشور دقیق نیست، خواستار تجدید نظر در آن به ویژه پررنگ تر شدن نقش "تانکو عبدالرحمان" نخستین نخست وزیر مالزی در راه مبارزه برای استقلال این کشور شد.

وی همچنین از دولت خواست به دور از گرایشات و مقاصد سیاسی زمینه ارایه حقایق تاریخ مالزی را به نسل جوان این کشور فراهم کند.

تاکید ماهاتیر محمد بر پررنگ شدن نقش نخستین نخست وزیر مالزی در متون تاریخی می تواند پاسخی از سوی ماندگار ترین نخست وزیر مالزی به ایجاد شبهات اخیر در جهت زیر سوال بردن تلاشهای انجام شده برای استقلال مالزی باشد.

رییس اتحادیه معلمان ایالت ساراواک مالزی نیز با تاکید بر لزوم ایجاد تغییرات در متون کتاب تاریخ گفت: در متون فعلی تاریخ جایگاه ایالت ساراواک و صباح و همچنین سنگاپور (پیش از جدایی از مالزی) که در ابتدا نقش بسیار زیادی در استقلال و شکل گیری مالزی داشته اند، نادیده گرفته شده است.

"ویلیام غنی بینا" متون فعلی کتاب تاریخ درمالزی را یکطرفه دانست و تاکید کرد: نسخه بازبینی شده تاریخ مالزی نباید یکطرفه باشد و تمام حقایق در خصوص شکل گیری این کشور را در بر داشته باشد.

مالزی پس از سالها کشمکش و اشغال توسط پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها در 31 آگوست 1957 میلادی تحت عنوان فدراسیون مالزیا استقلال خود را به دست آورد و در سال 1963 ایالات صباح، ساراواک و سنگاپور به این فدراسیون پیوستند اگرچه در سال 1965، سنگاپور از این فدراسیون کناره گرفت.