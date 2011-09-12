آغاز موج دوم سفرهای تابستانی/ قصور دستگاهها در یکصد تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای تابستانی در هفته آخر شهریورماه اظهار داشت: مرحله دوم طرح تابستانی از روز هشتم شهریور آغاز و تا سوم مهرماه ادامه دارد این در حالی است که موج اول سفرهای دور دوم در عید فطر انجام شد و موج دوم نیز تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. برای برگزاری مرحله دوم طرح تابستانه تمهیدات و محدودیت های ویژه ای را در نظر گرفته ایم و 40 هزار نیروی راهور با همکاری تمامی دستگاهها در جاده ها مستقر و شرایط سفر را برای هموطنان فراهم می کنند.

وی از رانندگان خواست تا زمان بیشتری را برای طی مسیر اختصاص دهند. همچنین رانندگان علاوه بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هرگز شتاب نکنند و با آرامش بیشتری به سفر بروند و در طول مسیر چندین نوبت استراحت کنند.

دستگاهها مقصر یکصد تصادف



رئیس پلیس راهور کشور از قصور دستگاهها در یکصد تصادف خبر داد و افزود: پس از ابلاغ قانون جدید راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت ماه قصور دستگاهها در تصادفات مورد بررسی قرار گرفت و کم کاری آنها در یکصد تصادف محرز شد. همچنین بیشترین قصور در این مدت از سوی شهرداریها صورت گرفته است.

دستکاری در موتور خودرو ممنوع است

سردار مومنی در پاسخ به پرسش در مورد برخورد با خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند، گفت: هر گونه دستکاری در موتور خودرو ممنوع است و روزانه با متخلفان برخورد می شود. ایجاد آلودگی صوتی ممنوع و برخورد با این اقدام و استفاده از چراغ ونون همچنان در دستور کار است.

افزایش 20 درصدی سفرهای درون شهری با آغاز مهرماه

رئیس پلیس راهور از آمادگی پلیس برای بازگشایی مدارس خبر داد و تاکید کرد: همزمان با آغاز مهرماه شاهد تردد 14 میلیون دانش آموز و فرهنگی هستیم. در مهرماه به ویژه هفته اول با افزایش 20 درصدی سفرهای درون شهری و ترافیک روبرو هستیم ضمن اینکه به دلیل تکمیل نشدن سرویس مدارس بسیاری از خانواده ها اقدام به جابه جایی دانش آموزان خود می کنند که همین امر باعث افزایش ترافیک می شود. از والدین می خواهیم در صورت امکان از خودروی شخصی استفاده نکرده و هنگامی که فرزند خود را به مدرسه می رسانند در جای مناسبی خودرو را پارک کنند.

روزانه هزار خودروی جدیددر تهران شماره گذاری می شود

سردار مومنی تصریح کرد: سال قبل یک میلیون و 600 هزار خودرو وارد چرخه حمل و نقل شده و تنها در تهران روزانه بیش از هزار خودروی جدید شماره گذاری می شود. باید بدانیم که پلیس به تنهایی نمی تواند ترافیک را کنترل کند و والدین و سایر دستگاهها باید با پلیس راهور همکاری کنند.

کاهش 10 درصدی تصادفات در مردادماه

وی با اشاره به کاهش 10 درصدی تصادفات در مردادماه اظهار داشت: خوشبختانه در چهارماهه نخست امسال شاهد کاهش هزار و 7 نفری کشته شده های تصادفات هستیم اما همچنان آمار تصادفات در کشور بالا است.

49 درصد تلفات رانندگی مربوط به زمان انتقال یا در بیمارستانها است

مومنی ادامه داد: متاسفانه 49 درصد تلفات رانندگی مربوط به زمان انتقال یا در بیمارستانها است این در حالی است که این آمار در دنیا 20 درصد است.

دلایل تفاوت آمار پزشکی قانونی با آمار پلیس

رئیس پلیس راهور در مورد تفاوت آمار پزشکی قانونی با آمار پلیس گفت: پلیس راهور تنها آمار کشته های در صحنه تصادف را اعلام می کند و پزشکی قانونی وظیفه اعلام آمار نهایی را دارد. امیدواریم با اجرای قانون جدید و همکاری مدم شاهد کاهش تصادفات منجر به مرگ باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد شماره گذاری خودروی فراز اظهار داشت: پرونده این خودرو در حال بررسی مجدد است و نظر نهایی طی چند روز آینده اعلام می شود اما از نظر پلیس این خودرو همچنان ناایمن است.