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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

رئوفی نژاد:

مدیریت در اجرای طرح مسکن مهر در زنجان ضروری است

مدیریت در اجرای طرح مسکن مهر در زنجان ضروری است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: زمان بندی درست در اجرای روند سریع طرح مسکن مهر بسیار مهم است که در این راستا باید مدیران، مدیریت در اجرای طرح مسکن مهر را به عنوان یک ضرورت مهم در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن روند حرکت مسکن مهر در زنجان را عالی عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاههای ذیربط در مسکن همگام با زمان حرکت خوب و عملیاتی را از خود نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه در زنجان مفصل ترین جشن مسکن دار شدن در دهه فجر امسال برگزار می شود، اظهار داشت: در راستای تحقق این امر باید مدیران نسبت به تعهد خود در روند سرعت اجرای طرح مسکن مهر با زمان بندی مشخص کارها را پیش ببرند و مدیریت لازم را داشته باشند و کوتاهی در روند اجرای طرحها هم پذیرفته نیست.

استاندار زنجان تاکید کرد: مدیران باید زمان را در هر مرحله کاری مدیریت کنند که کم کاری و توقف زیان را به مردم وارد می کند که در این راستا باید شهرداری، مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن تعامل لازم را داسته باشند و با مدیریت زمان تاخیر در کارهای ساخت و ساز مسکن ایجاد نکنند که خلاء در کارها مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در ساخت و ساز مسکن مهر صدور پروانه ساخت و ساز، پایان کار و صورت جلسه به موقع و تقسیط در محوریت کاری مدیران در بحث مسکن مهر بود که از آغاز اجرای طرح به خوبی لحاظ شد.

وی افزود: اخذ جریمه از متقاضیان مسکن مهر به بهانه های مختلف پذیرفته نیست و افراد متقاضی با مشکلات فراوان به واحدهای مسکونی ثبت نام کرده اند لذا سختگیری از سوی مدیران تاخیر در روند انجام اجرای طرحها دارد.

استاندار زنجان یادآور شد: دولت عدالت محور در راستای مسکن دار شدن مردم تسهیلات خوبی می دهد و لذا مشکل پروانه کار باید در این طرح برطرف شود و پروژه با سرعت پیش رود.

کد مطلب 1405698

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