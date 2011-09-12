به گزارش خبرگزاری مهر، سارا روستاپور با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیاست‌های شبکه آموزش و ساختار برنامه "گل آموز" در جهت آموزش غیر مستقیم و بالابردن خلاقیت و مهارت بچه‌ها در زمینه‌های مختلف درسی آیتم‌های جدید به این برنامه اضافه می‌شوند.

تهیه‌کننده برنامه "گل آموز" افزود: در روزهای دوشنبه کارگاه زیست‌شناسی در برنامه راه‌اندازی می‌شود که بچه‌ها از نزدیک با حیوانات تقریبا نایاب آشنا می‌شوند.

روستاپور اظهار داشت:‌ بچه‌ها در این کارگاه با نوع زندگی، تغذیه و خطراتی که حیوانات دارند آشنا می‌شوند.همچنین با انواع و گونه‌های مختلف حیوانات از روی تصاویر آشنا می‌شوند.

برنامه زنده "گل آموز" هر روز ساعت 15:30 از شبکه آموزش پخش می‌شود.