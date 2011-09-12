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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

کارگاه زیست‌شناسی به برنامه "گل‌آموز" افزوده شد

برنامه "گل آموز" با تهیه‌کنندگی سارا روستاپور برای بچه‌ها کارگاه زیست‌شناسی راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا روستاپور با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیاست‌های شبکه آموزش و ساختار برنامه "گل آموز" در جهت آموزش غیر مستقیم و بالابردن خلاقیت و مهارت بچه‌ها در زمینه‌های مختلف درسی آیتم‌های جدید به این برنامه اضافه می‌شوند.

تهیه‌کننده برنامه "گل آموز" افزود: در روزهای دوشنبه کارگاه زیست‌شناسی در برنامه راه‌اندازی می‌شود که بچه‌ها از نزدیک با حیوانات تقریبا نایاب آشنا می‌شوند.

روستاپور اظهار داشت:‌ بچه‌ها در این کارگاه با نوع زندگی، تغذیه و خطراتی که حیوانات دارند آشنا می‌شوند.همچنین با انواع و گونه‌های مختلف حیوانات از روی تصاویر آشنا می‌شوند.

برنامه زنده "گل آموز" هر روز ساعت 15:30 از شبکه آموزش پخش می‌شود.

کد مطلب 1405707

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