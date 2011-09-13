تغییر محتوا و گرافیک شبکه دو در آینده/ توجه به ذائقه مخاطب

علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هنوز شبکه دو نتوانسته به ماموریتی که برایش تعریف شده عمل کند و برنامه‌های متنوع درباره و برای کودکان بسازد به خبرنگار مهر گفت: البته نظر من با شما تفاوت دارد. ماموریت شبکه دو پرداخت به مقوله کودک، نوجوان و خانواده است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل بخشی از ماموریت شبکه دو به نهاد مقدس خانواده برمی‌گردد و بخشی دیگر از برنامه‌ها به کودک و نوجوان. نوع برنامه‌ریزی ما هم این گونه است که بعد از برنامه‌های صبحگاهی، برنامه‌هایی برای کودک و نوجوان داشته باشیم و برخی برنامه‌ها برای خانواده پخش شود.

مدیر شبکه دو خاطر نشان کرد: البته بعضی برنامه‌ها مثل خبر بیست و سی یا خبر بیست و دو به ما مربوط نمی‌شود و جزو برنامه‌های معاونت سیاسی است. در حال حاضر به اذغان مدیران محترم ارشد سازمان صدا و سیما شبکه دو دقیقاً به سمت وظیفه اصلی خودش پیش می‌رود.

بخشی‌زاده در پاسخ به این سئوال که آیا این شبکه صد درصد به ماموریت‌اش نزدیک شده یا نه؟ توضیح داد: من به هیچ وجه تایید نمی‌کنم صد درصد شبکه به وظیفه‌اش نزدیک شده است. ما در راه هستیم. قرار است در آینده نزدیک محتوا، شکل و گرافیک شبکه دو تغییر کند. همچنین توجه بیشتری به ذائقه اصلی مخاطبان این شبکه خواهد شد.

وی یادآور شد: در یک کلام پرداخت به امور کودک، نوجوان و خانواده وظیفه اصلی ماست و سعی می‌کنیم با تهیه و پخش برنامه‌های متنوع رضایت مخاطبان را کسب کنیم.

مدیر شبکه دو در پاسخ به این سئوال که اخیراً دو نوجوان به واسطه تاثیر از دو سریال ماه رمضانی که یکی از آنها مربوط به سریال "سی امین روز" می‌شد، خودکشی کردند، به نظرتان بهتر نبود شبکه دو در ماه رمضان مجموعه‌هایی برای بچه‌ها پخش می‌کرد که دیگر شاهد این مسائل نبودیم، گفت: من صحت و سقم این خبر را نمی‌دانم. اگر هم اتفاق افتاده باشد بنده آن را تایید یا تکذیب نمی‌کنم، چرا که علل مختلف دارد.

بخشی‌زاده ادامه داد: به هر حال متغیرهای مختلف در جامعه عمل می‌کند که از حیطه احاطه سازمان صدا و سیما به دور است. از سوی دیگر کدام گروه تحقیقات این مسئله را تایید کردند که علت خودکشی آن بچه سریال ما بوده است. حال اگر گروهی هم این مسئله را مطرح کردند، بدون تحقیقات معنا ندارد.

وی در پایان افزود: این مسئله هزاران دلیل دارد. در کشور ما تعداد متغیرها برای اتفاقات زیاد است شاید یکی از مولفه‌ها رسانه‌ها باشند، اما در میان هزاران مولف دیگر است. بنابراین نباید اینگونه قضاوت کرد.