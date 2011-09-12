افزایش 6درصدی مصرف بنزین/ عدم واریز سهم شرکت گاز به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران که امروز دوشنبه در محل دیوان محاسبات برگزار شد، در خصوص نظارت بر عملکرد دولت در اجرای برنامه 5 ساله توسعه گفت: موظف شدیم برنامه 5 ساله را بررسی و پیگیری کنیم و میزان انطباق آن با بودجه سالانه را بررسی کردیم که تا کنون روند اجرای برنامه پنجم مناسب است اما برخی آیین نامه های اجرایی و دستور العمل هایی که باید دولت در سال اول تدوین و ارائه می کرد که حدود 59 مورد است نوشته نشده بطوریکه در تاریخ 19 شهریور سال 90 طی نامه ای برای رئیس جمهور خواستم که دستور دهد تا پایان سال آیین نامه ها نوشته شود.

وی گفت: در بررسی برنامه چهارم توسعه نزدیک 45 درصد آیین نامه ها اصلا نوشته نشد و زمانی که آیین نامه اجرایی نوشته نشود مسلما برنامه هم اجرا نمی شود. ما از ابتدای اجرای برنامه پنجم مکاتبه را رئیس جمهور و دستگاه های متولی اجرای برنامه را آغاز کرده ایم.

پیگیر انضباط مالی در بانک ها هستیم

رحمانی فضلی در خصوص انضباط مالی در حوزه بانک ها نیز گفت: در این باره جلساتی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و خزانه داشتیم. یکی از موارد حساب نداشتن دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی است که در بررسی های ما از 12 استان مشخص شد 4 هزار و 50 شماره حساب از دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی موجود است که بانک مرکزی را مکلف کردیم نسبت به آن تعیین تکلیف کند.

رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: ایجاد حساب شخصی دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی بدون مجوز خزانه بوده است که تذکر دادیم نسبت به رفع آنها اقدام شود.

روند رو به کاهش تولید نفت در سال 90

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال 89، 72 هزار و 560 بشکه کاهش تولید نفت خام داشتیم، گفت: البته آمار کاهش تولید نفت در سال 90 بیشتر شده است. این در حالیست که متناسب با مصوبه مجلس تولید باید 4 میلیون و 15هزار بشکه در روز می بود که این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشکه رسیده است. که البته عدم سرمایه گذاری و بحث تحریم ها و مسائل ناشی از آنها موجبات این کاهش تولید گزارش شده است. البته ما در اسفند 89 درباره عدم سرمایه گذاری یکی از مواردی که به مجلس گزارش دادیم عدم تخصیص 7.7 میلیارد دلار سهم نفت بوده که باید برای سرمایه گذاری هزینه می شد اما تخصیص پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در حوزه نفت مورد توجه است این است که 54 هزار میلیارد بشکه نفت خام به ارزش 4.5 میلیون دلار به صورت غیر قانونی معاوضه شده است همچنین 12.1 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخیره واریز نشده است.

سهم شرکت ملی گاز به صندوق توسعه ملی واریز نشده است

رحمانی فضلی گفت: در سال 89 همچنین از محل صادرات شرکت ملی گاز باید 554 میلیون دلار بابت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی واریز می شد که نشده است. همچنین 9.7 میلیارد متر مکعب کسری تراز گاز داشتیم که شرکت گاز علت آن را گاز دزدی ها و استفاده بدون کنتور اعلام کرده است. البته ما شرکت ملی گاز را موظف کردیم با کنترل های لازم و نصب دستگاه هایی در ورودی هر استان این رقم ها را کنترل کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور از کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز خبر داد و گفت: این موجب برداشت غیر صیانتی از منابع می شود که خود مشکل ایجاد می کند همچنین افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده شده داشته ایم. این در حالیست که چند سالی دولت موظف شده است گاز چاه های نفتی را جمع آوری کرده و به نوعی بازیافت کند اما موفق نشده است. مورد دیگر عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت است که همچنان ارائه نشده است.

وی درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 3.1 میلیارد دلار هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانک مرکزی این مبلغ وصول شد.

کاهش تولید نفت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تفریغ بودجه سه ماهه سال 90 گفت: در سال 90 همچنان افت تولید نفت را شاهد هستیم این میزان یک درصد نسبت به سال 89 افزایش داشته است. 56 میلیون دلار در سال 90 به صندوق تویسعه ملی واریز نشده است. همچنین کاهش میعانات گازی در سال 90 داریم که پیگیر آن هستیم تا واریز شود البته دولت تا آخر سال برای حل این مشکل وقت دارد. در 3 ماهه اول سال 90 میزان گاز تزریقی به میادین نفتی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده است و کاهش داشته ایم.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: وزارت نفت در 3 ماهه اول 90 مکلف بوده است گزارش عملکرد و تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان، طرح ها، پروژه های سرمایه گذاری، منابع تخصیص یافته و هزینه شده را به دیوان محاسبات ارائه کند اما در 3 ماهه اول چنین نکرده است.

طبق گزارشات معاوضه نفت خام از تیر ماه آغاز شده است

وی خاطر نشان کرد: دولت در 3 ماهه اول سال 90، معاوضه نفت و فرآورده های نفتی نداشته است اما مصرف بنزین نسبت به 3 ماهه اول سال 89 افزایش داشته است. به طوریکه مصرف بنزین 3 ماهه اول سال 90 نسبت به سال 89، 6 درصد افزایش داشته و مصرف روزانه سال 90، 59 میلیون و 820 هزار لیتر بوده است.

رحمانی فضلی در خصوص آمار ارائه شده از کاهش مصرف بنزین نسبت به سال گذشته گفت: سرانه مصرف کاهش پیدا کرده است، اما مطلق 3 ماهه 90 به 89 افزایش داشته ایم زیرا سالی یک میلیون ماشین جدید شماره گذاری می شود و این یک میلیون ماشین مصرف سوخت دارد بنابراین رشد مصرف کاهش می یابد اما رشد مطلق افزایش می یابد این از مسائلی است که باید دقت شود. وقتی صحبت از کاهش مصرف می شود منظور کاهش سرانه بوده نه کاهش مطلق مصرف.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در 3 ماهه اول سال 90 شاهد معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی نباشیم، گفت: اما گزارشی که به ما داده اند گویا معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی از ماه چهارم سال آغاز شده است.

ادامه دارد...