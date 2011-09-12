کارکنان نمونه دانشگاه تربیت معلم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه این دانشگاه در کرج گفت: ایجاد بستر مناسب برای رشد و ترقی جوانان در عرصه های مختلف ضرورتی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام صادق رزاقی در آیین تجلیل از کارکنان نمونه این مرکز آموزش عالی تاکید کرد: بی توجهی به این مهم می تواند انحراف این قشر مولد را به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: مهمترین وظیفه ما امروز داشتن نگاه فرهنگی در تمام سطوح جامعه است.

رزاقی گفت: خدمت و کار در یک مجموعه علمی مانند دانشگاه توفیق الهی است که باید از این فرصت به نحو مطلوب و بهینه برای خدمات رسانی به قشر جوان استفاده کرد.

این مسئول بیان کرد: برای رسیدن به فضای مطلوب و تاثیر گذار در محیط کار لازم است از هر کینه توزی و جدل پرهیز کرد و با آرامش و نگاه دلسوزانه وظایف محوله را انجام داد.

در این مراسم از 40 نفر از کارکنان نمونه دانشگاه تربیت معلم کرج در زمینه های علمی، مذهبی، ورزشی ، فرهنگی و هنری تجلیل شد.

همچنین از خبرنگاران خبرگزاری های مهر و ایرنا به عنوان رسانه های برتر دانشگاه تربیت معلم در پوشش رویدادهای این مرکز اموزش عالی تجلیل شد.



