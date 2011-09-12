  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

حاجی زاده:

173 هزار دانش آموز بوشهری سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

173 هزار دانش آموز بوشهری سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: از سوم مهرماه حدود 173 هزار دانش آموز بوشهری در مقاطع مختلف، سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک روسای مسئولان حراست و امتحانات این اداره کل اظهارداشت: این تعداد دانش آموز در دو هزار و 115 مدرسه استان مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهارداشت: امسال در تقارن با هفته دفاع مقدس و طرح مهر، بهار تعلیم و تربیت که از روز 31 شهریور آغاز می شود، برگزاری جشن شکوفه ها برای پایه اول ابتدایی و روز جوانه ها برای پایه اول راهنمایی را خواهیم داشت.

وی تقویت اعتقاد و باورهای دینی نسل جوان را سدی محکم در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: لازم است در هفته دفاع مقدس از ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان برای دانش آموزان بیشتر گفته شود.

حاجی زاده گفت: متاسفانه هم اکنون حدود 18 مدرسه استان با مشکل برق و روشنایی روبرو است.

کد مطلب 1405736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه