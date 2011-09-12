173 هزار دانش آموز بوشهری سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک روسای مسئولان حراست و امتحانات این اداره کل اظهارداشت: این تعداد دانش آموز در دو هزار و 115 مدرسه استان مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهارداشت: امسال در تقارن با هفته دفاع مقدس و طرح مهر، بهار تعلیم و تربیت که از روز 31 شهریور آغاز می شود، برگزاری جشن شکوفه ها برای پایه اول ابتدایی و روز جوانه ها برای پایه اول راهنمایی را خواهیم داشت .

وی تقویت اعتقاد و باورهای دینی نسل جوان را سدی محکم در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: لازم است در هفته دفاع مقدس از ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان برای دانش آموزان بیشتر گفته شود.

حاجی زاده گفت: متاسفانه هم اکنون حدود 18 مدرسه استان با مشکل برق و روشنایی روبرو است.