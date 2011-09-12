نمایشگاه آموزش طراحی دوخت در آذربایجان غربی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از این نمایشگاه با اشاره به چشم انداز تحقق اشتغال مولد و پایدار در سال جهاد اقتصادی، گفت: ترویج و توسعه آموزشهای مهارتی جهت ایجاد اشتغال در بین بانوان به منظور رونق کسب و کار و افزایش سرانه درآمد مردم استان بویژه در بخش مشاغل خانگی ضروری است .

وی با بیان اینکه معرفی ابعاد زیباشناختی حجاب، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در بین جوانان را از اهداف برپایی این نمایشگاه دانست و با تاکید بر توسعه مشاغل خانگی، اظهار داشت: شناسایی و توسعه ظرفیتهای کسب و کار خانگی به منظور توسعه فرصت های شغلی موجب کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و ارتقای مدیریت کسب و کار می شود .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود بر شناسایی و هدایت افراد متقاضی اشتغال خانگی جهت بهره مندی از آموزشها و تسهیلات بانکی تاکید کرد و افزود: ایجاد فرصتهای جدید شغلی، برنامه ریزی برای مشاوره، حمایت و اجرایی نمودن طرحهای مشاغل خانگی جز اولویتهای کاری این اداره کل است .