213 میلیارد تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار خراسان جنوبی واریز شد

مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین مبلغ پرداخت یارانه در استان را 28 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: حدود 213 میلیارد تومان یارانه طی شش مرحله به حساب سرپرستان خانوار استان واریز شده است.

وی همچنین در خصوص اصلاحات و تغییرات خانواده ها در بحث هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: اگر اصلاحاتی از قبیل ازدواج، فوت، طلاق و تولد در خانواده رخ داده، سرپرست خانوار جهت اصلاح تغییرات در سامانه با ارائه مدارک مثبته می تواند به پلیس +10 مراجعه کند.

رمضانی اضافه کرد: همچنین اگر تغییر سرپرست خانوار به دلیل عدم صلاحیت سرپرست خانوار باشد باید با ارائه مدارک مثبته به فرمانداری ها و بخشداری های استان مراجعه کرد.

افزایش 3 درصدی مصرف برق در استان

وی در ادامه به نتایج طرح هدفمندی یارانه در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: میزان مصرف برق طی سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

رمضانی با بیان اینکه تعداد مشترکین برق در استان هفت درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: اگر تعداد مشترکین جدید در این رقم لحاظ شود، مصرف برق کاهش حدود شش درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در بخش خانگی با وجود افزایش هفت درصدی مشترکین هشت درصد کاهش گزارش شده است، اظهار داشت: همچنین در بخش صنعت 25 درصد و در بخش کشاورزی 13 درصد افزایش برق رخ داده است.

رمضانی همچنین به نتایج هدفمندی یارانه ها در بخش گاز اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش نیز با وجود افزایش 55 درصدی مشترکین مصرف گاز 13 درصد افزایش داشته که این رقم در مقایسه با تعداد مشترکین سال گذشته در بخش خانگی سه درصد کاهش و در بخش صنعت و تجاری به ترتیب دو و چهار درصد افزایش را نشان می دهد.

کاهش 13 درصدی مصرف آب شرب روستائیان

وی با اشاره به افزایش هشت درصدی تعداد مشترکین آب طی سه ماه امسال، تصریح کرد: مصرف آب طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

به گفته وی در بخش آب شرب روستائیان با وجود افزایش شش درصدی مشترکان مصرف آب 13 درصد کاهش یافته است.

رمضانی به ثاثیرات هدفمندی یارانه ها در حامل های انرژی اشاره کرد و بیان داشت: بنزین معمولی9 درصد، بنزین سوپر 40 درصد، نفت سفید 49 درصد، نفت گاز 5.16 درصد و نفت کوره 43 درصد کاهش مصرف طی سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

وی در ادامه از کاهش 13درصدی مصرف آرد طی سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان خبر داد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه در بخش حمل و نقل برون شهری، حمل و نقل مسافر حدود 3.2 درصد افزایش داشته است، یادآور شد: تعداد مسافر جابجا شده حدود هشت درصد افزایش داشته است.