مسابقات جانبازان و معلولان فرصت خوبی برای محک زدن تواناییها بود

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان کسین کایا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در محل ستاد خبری مسابقات اظهار داشت : حضور در این مسابقات چون در بخش معلولان برگزار شد تجربه بزرگی برای ما محسوب می شود . سطح توانایی ورزشکاران اعزامی ما به این مسابقات سنجیده شد و فرصت خوبی برای محک زدن توان ورزشی معلولان ما بود .

وی افزود : شهرداری اصفهان در برگزاری اولین دوره این مسابقات حرفه ای عمل کرد و تا امروز که در اصفهان هستیم هیچ مشکلی نداشته ایم .