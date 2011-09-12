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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

عثمان کایا:

مسابقات جانبازان و معلولان فرصت خوبی برای محک زدن تواناییها بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کاروان ورزشی ترکیه در مسابقات ورزشی خواهرخوانده های اصفهان گفت: مسابقات ورزشی خواهرخوانده های اصفهان فرصت خوبی برای محک زدن توان ورزشی معلولان ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان کسین کایا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در محل ستاد خبری مسابقات اظهار داشت: حضور در این مسابقات چون در بخش معلولان برگزار شد تجربه بزرگی برای ما محسوب می شود. سطح توانایی ورزشکاران اعزامی ما به این مسابقات سنجیده شد و فرصت خوبی برای محک زدن توان ورزشی معلولان ما بود.

وی افزود: شهرداری اصفهان در برگزاری اولین دوره این مسابقات حرفه ای عمل کرد و تا امروز که در اصفهان هستیم هیچ مشکلی نداشته ایم.

مدیر کاروان ورزشی ترکیه در مسابقات ورزشی خواهرخوانده های اصفهان گفت: اصفهان شهری زیبا و تاریخی است و سفر به این شهر تجربه خوبی بود.

کد مطلب 1405748

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