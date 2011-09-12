استقبال کم ‌نظیر شهروندان از آثار خبرنگاران هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه دغدغههای شهروندان و مدیریت شهری در حوزه ترافیک به تصویر کشیده شده است.
بر اساس این گزارش در تیترهای تاثیرگذاری که در این نمایشگاه به نمایش در آمده، ترافیک به عنوان مساله درجه اول جامعه مطرح شده و از مسئولان و مردم خواسته شده در حل این مشکل مشترک کمک کنند.
این گزارش میافزاید شهروندان بازدید کننده از این نمایشگاه نیز علاوه بر توجه به تیترهای جذاب به نمایش در آمده، کاریکاتورها و عکسهایی که به نمایش گذاشته شده را نیز مورد توجه قرار میدهند.
بنا بر این گزارش طی روزهای گذشته علاوه بر معاون شهردار تهران تعدادی از مدیران حمل و نقل شهری از جمله مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و نیز جمعی از هنرمندان از این نمایشگاه دیدن کردهاند.
این گزارش اضافه میکند موضوعاتی مانند وضعیت ناوگان تاکسیرانی و تاکسیها در شهر، آلایندگی خودروها و تأثیر آنها بر آلودگی هوا اشکالات فنی وسایل نقلیه موتوری و موضوع معاینه فنی، از جمله رویکردهایی است که در این نمایشگاه به آنها پرداخته شده است.
گفتنی است نگارخانه ممیز واقع در خانه هنرمندان تا روز پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ماه جاری میزبان آثار مذکور خواهد بود و بازدید از آن هر روز از ساعت 14 تا 20 برای عموم علاقه مندان آزاد است.
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