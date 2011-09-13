مهدی قدیان‌لو هنرمند عرصه نقاشی دیواری در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر اظهار کرد: نقاشی‌های دیواری شهر تهران نه بد هستند و نه عالی. این نقاشی‌ها دو دسته‌اند؛ آن دسته از آثار که با نظارت سازمان زیباسازی شهر تهران خلق می‌شوند، از کیفیت خوبی برخوردارند و دسته دیگر که توسط مناطق شهری کار می‌شوند نیز تلاش می‌کنند که کیفیت مناسبی در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: نقاشی دیواری اکنون در مسیری درست در حال حرکت و جریان هنری در آن حاکم است. باید منتظر باشیم این جریان آیا به نتیجه می‌رسد یا نه.

قدیان‌لو با بیان اینکه نقاشی دیواری اگر همسان با محیط و فرهنگ محله نباشد دیگر نقاشی دیواری نیست، ابراز کرد: آثاری که در این زمینه خلق می‌شوند باید با معماری محیط و فرهنگ مردم آن منطقه در تعامل و ارتباطی مناسب و مفید باشد تا اثر خلق‌شده با موفقیت همراه باشد. اگر این ارتباط به وجود نیاید، آن نقاشی موفق نخواهد بود و محیط را زشت خواهد کرد.

این هنرمند نقاش در ادامه بیان کرد: قطعا آثاری در شهر کشیده می‌شود که با سلیقه من همسان نیست. اما نقاشی‌های موفق زیادی توسط نقاشان حرفه‌ای و همچنین جوانان خلاق کار شده است و نمی‌توان جنبه‌های هنری آنها را نادیده گرفت. فکر می‌کنم کار این هنرمندان جای پیشرفت زیادی داشته باشد. اما من معتقدم که در چنین شرایطی هم باید کار خوب انجام شود و هم کار بد، تا مردم تفاوت یک اثر خوب را با یک اثر بد تشخیص دهند.

وی در مورد انتقاداتی که به نقاشی‌های دیواری شهر تهران شده است، بیان کرد: من با نظر اساتیدی که نسبت به این آثار انتقاد کرده‌اند موافقم. به عقیده من نباید روی هر دیواری، نقاشی شود. آثاری که با هماهنگی سازمان زیباسازی صورت گرفته است، آثاری هستند که یک کارشناسی دقیق و قوی روی آن صورت گرفته است اما ممکن است آثاری دیگر هم باشند که موفق نبوده‌اند.

قدیان‌لو با بیان که مردم ما درک و شناخت خوبی از نقاشی دیواری به دست آورده‌اند، گفت: اکنون وقت آن است که تکنیک‌ها و مواد جدید در نقاشی دیواری به کار رود. ما نقاش‌ها نباید فقط به نقاشی با رنگ روغن و کاشی‌کاری بسنده کنیم. بلکه سایر تکنیک‌هایی وجود دارد که در دنیا به کار می‌رود و محیط شهری را بسیار زیبا می‌کند. البته سازمان زیباسازی در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. مطمئنا با تکنیک‌ها و شیوه‌های جدید طراحی، ما نیز می‌توانیم شهری زیبا داشته باشیم.