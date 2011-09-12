وحدت جریان فتنه و انحراف برای پیروزی در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اجلاس سراسری دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت، با اشاره به فضای سیاسی کشور در انتخابات آینده اظهار داشت: استکبار جهانی پس از شکستی که در سال 88 خورد کینه توزانه تر از گذشته برنامه ریزی کرده و می خواهد عناصر لیبرال و وابسته به خود را به مجلس بفرستد که باید بسیار هوشیار بود.

بادامچیان در ادامه تصریح کرد: عده ای از عناصر وابسته به استکبار جهانی معتقدند باید به تخریب و تحریم انتخابات بپردازند و گروهی دیگر نیز می خواهند نیروهای سوخته خود را به میدان بیاورند و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شوند و از این مساله سوء استفاده کنند.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: فتنه گران و جریان انحرافی با هم وحدت دارند و به دنبال پیروزی در انتخابات هستند.

وی افزود: سیاست حزب موتلفه اسلامی وحدت اصولگرایان زیر چتر روحانیت و رسیدن به فهرست واحد است. در حال حاضر ساختار وحدت اصولگرایان شکل گرفته و در راس آن جامعتین و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی قرار دارند.

بادامچیان گفت:همه اصولگرایان باید زیر چتر جامعتین جمع شوند همچنین اصولگرایان در استانهای مختلف نیز باید دور هم جمع شده و به لیست واحد برسند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: وحدت و همراهی اصولگرایان با هم بدون روحانیت معنا ندارد.