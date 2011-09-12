شربت تریاک به صورت سراسری توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در جلسه مشترک مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر با وزارتخانه های بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اعتیاد یک مسئله مهم و اساسی است و اقدامات خوبی از سوی وزارت بهداشت در بحث درمان آن انجام شده است.

وی با اشاره به توزیع تنتور اپیوم (شربت تریاک) گفت: این شربت هم‌اکنون در سراسر کشور در حال توزیع است و برنامه‌های خوبی را برای توزیع به‌موقع و جلوگیری از بی‌نظمی‌های احتمالی در توزیع آن در تمامی نقاط کشور در دستور کار داریم و حتی اگر نقطه‌ای از کشور باشد که تنتور اپیوم هنوز در آنجا توزیع نشده است، به محض دریافت اطلاعات شربت مذکور برای آن مرکز ارسال خواهد شد.

وزیر بهداشت خواستار تسریع و مساعدت ستاد برای در اختیار قرار گرفتن چهار مکان در چهار نقطه تهران به وزارت بهداشت شد و اظهار داشت: ما تصمیم داریم این مکان‌ها را به‌عنوان مرکز اورژانس اعتیاد تجهیز و راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم خدمات اورژانسی لازم را به معتادان در این مراکز ارائه کنیم.

دستجردی همچنین بر صدور مجوز به مراکز مجاز درمان اعتیاد در راستای اجرای ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر تاکید کرد و افزود: ما برای هرگونه همکاری در خصوص اجرای ماده‌های 15 و 16 اصلاحیه قانون مزبور آمادگی داریم تا بتوانیم شاهد گامهای موثرتری در زمینه مقابله با مواد مخدر باشیم.

وی همچنین مبحث پیشگیری را امری طولانی مدت و بین ‌بخشی خواند و گفت: اگر به بحث پیشگیری توجه جدی نشود، مبارزه با اعتیاد فایده‌ای ندارد، وزارت بهداشت نیز بسته‌ای را در این زمینه طراحی کرده که اساس آن پیشگیری است و در آن به مباحث آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری توجه شده است.