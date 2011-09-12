مراسم مقدماتی راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، در این مراسم که امروز دوشنبه در حال برگزاری است ، از جمهوری اسلامی ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی، مجید نامجو وزیر نیرو و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

بر اساس این گزارش از کشور روسیه نیز سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه و سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه شرکت کرده اند.

نیروگاه اتمی 1000 مگاواتی بوشهر امروز با 40 درصد تـوان و با حضور مسئولان اتمی ایران و روسیه به شبکـه سراسری برق کشور متصل می شود تا بهره برداری مقدماتی از نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود .



نیروگاه اتمی بـوشهر دارای 2 پست 230 و 400 کیلو ولت است و برق آن از طریق دو خط به پست چغادک و شبکه سراسری متصل می شود .

از اسفند 87 تا کنون آزمایش هـای اصلی راه اندازی نیروگاه شامل سوخت گذاری مجازی ، تست 250 بـار ، تست 110 بار ، تست گرم ، تست کره فلزی ، انتقال سوخت بـه راکتور و تست توربین در هزار و 400 دور و سه هزار دور با موفقیت انجام شده است.