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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

300 نفر از بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی(ع) کرج کوهپیمایی کردند

300 نفر از بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی(ع) کرج کوهپیمایی کردند

کرج - خبرگزاری مهر: 300 نفر از بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی (ع) کرج ارتفاعات البرز را کوهپیمایی کردند.

مسئول تربیت بدنی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با استان شدن البرز و شکل گیری سپاه امام حسن مجتبی (ع) ویژه برنامه های این سپاه در حوزه ورزش نیز برنامه ریزی شد.

مصیب ده بالایی افزود: در همین راستا روز جاری 300 نفر از بسیجیان در تمامی سنین ارتفاعات شمالی البرز در منطقه گرمدره را کوهپیمایی کردند.

وی یادآور شد: این برنامه ها با هدف تقویت روحیه بسیجیان، ایجاد نشاط و اجرای همزمان برنامه های نیایش و دعا درطول کوهپیمایی خبر داد.

ده بالایی بیان کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سایر حوزه های ورزش نیز به زودی مسابقاتی برای بسیجیان اجرا می شود.

کد مطلب 1405790

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