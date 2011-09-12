حمید رضا وردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال مجلس سهمیه ای را برای تبدیل وضعیت آموزشیاران حق التدریسی تعیین کرده که در حال حاضر این سهمیه نصف آموزشیاران حق التدریس استان است.

وی به برگزاری آزمونی از سوی وزرات آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت حق التدریس ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اشاره کرد و افزود: با برگزاری این آزمون نیروها متناسب با مجوزهای مجلس جذب و ساماندهی خواهند شد.

وردی اضافه کرد: بر این اساس آن دسته از آموزشیارانی که در آزمون نمره 10 به بالا را به دست آورده اند براساس ضوابط در ردیف جذب قرار گرفتند و دسته ای دیگر از آموزشیاران نهضت نیز در ردیف استخدام یا تبدیل وضعیت هستند و پس از آن که منطقه خدمت آن ها تعیین شود احکام صادر خواهد شد.

به گفته وی از آن جا که این نیروها برای مناطق محروم سامان دهی و به کار گرفته خواهند شد، پس از استقرار نیروی خدمتی، احکام صادر می شود و در صورت بی میلی آموزشیار برای خدمت در منطقه تعیین شده، می تواند بدون تبدیل وضعیت شدن مانند روال قبل به کار خود ادامه دهد و به جای او برای نیروهای رزرو شده تبدیل وضعیت انجام می شود.

وی تعداد سهمیه جذب هر استان را 176 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این سهمیه از سوی وزارت خانه متبوع اعلام و پس از تفکیک و رتبه بندی، محل خدمت آن ها تعیین خواهد شد.

وردی تعداد شرکت کنندگان این آزمون را 520 نفر در استان برشمرد و افزود: این افراد شامل نیروهای خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت و حق التدریسی ها است.

وی ادامه داد: همچنین آن دسته از آموزشیارانی که سابقه خدمت آن ها براساس ضوابط از 67 ماه بیشتر است، بدون آزمون و براساس ماده پنج قانون جذب خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تعداد این آموزشیاران در کل کشور چهار هزار نفر گزارش شده، که پیش بینی می شود این تعداد در خراسان جنوبی40 نفر باشد.