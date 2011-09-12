تیراندازان پروازی یک رکورد ملی دیگر را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی جهانی بلگراد تیراندازان پروازی کشورمان موفق به جابجا کردن یک رکورد ملی دیگر شدند. در این دیدارها مسعود عزیزیان در تراپ دوبل مردان و در دور مقماتی موفق شد با ثبت 143 امتیاز رکورد ملی و برون مرزی ایران را به میزان 6 امتیاز بهبود بخشد.

همچنین تیم تراپ دوبل مردان کشورمان متشکل از امیر چاووشی، ادریس شاه محمدی و مسعود عزیزیان با 421 امتیاز رکورد ایران به میزان 21 امتیاز ارتقاء دادند. رکورد پیشین تیم ایران در رقابتهای قهرمانی جهان مونیخ آلمان(2010) با 400 امتیاز ثبت شده بود. پیش از این فاطمه امیر بهزادی هم در تراپ زنان رکورد ایران را جابجا کرده بود.